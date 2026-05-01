Após 21 anos, Bombeiros de São José do Norte inauguram sede própria

Desde a instalação do pelotão, em 2005, os bombeiros atuavam em um espaço cedido pela Brigada Militar. Divulgação/Corpo de Bombeiros

Depois de mais de duas décadas de atuação no município, o 2º Pelotão de Bombeiros Militar de São José do Norte passou a contar com sede própria. A inauguração do novo quartel ocorreu na quinta-feira (30), marcando um avanço histórico para a corporação.

Desde a instalação do pelotão, em 2005, os bombeiros atuavam em um espaço cedido pela Brigada Militar. Foram 15 anos no local até o início da mudança para a nova estrutura.

— Ficamos no espaço da Brigada Militar por 15 anos. Em 2019, conseguimos o terreno e começamos a obra. Em 2021, já nos mudamos para o novo endereço, mesmo com o prédio ainda em construção — explica o comandante do pelotão, tenente Edison Fernando da Silva Nunes.

O terreno e a edificação foram cedidos pela prefeitura de São José do Norte. A obra foi executada em etapas, com participação de apenados, por meio de convênio autorizado pela Justiça, além do trabalho do próprio efetivo da corporação.

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A nova sede está localizada na Rua Marechal Deodoro e amplia a capacidade de atendimento e treinamento da unidade.

— A mudança foi significativa. Agora temos espaço adequado para instruções, treinamentos, projetos como Bombeiro Mirim e ações conjuntas com a SAMU e a Guarda Municipal — destaca o comandante.