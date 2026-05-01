Após 21 anos, Bombeiros de São José do Norte inauguram sede própria

Depois de mais de duas décadas de atuação no município, o 2º Pelotão de Bombeiros Militar de São José do Norte passou a contar com sede própria. A inauguração do novo quartel ocorreu na quinta-feira (30), marcando um avanço histórico para a corporação.
Desde a instalação do pelotão, em 2005, os bombeiros atuavam em um espaço cedido pela Brigada Militar. Foram 15 anos no local até o início da mudança para a nova estrutura.
— Ficamos no espaço da Brigada Militar por 15 anos. Em 2019, conseguimos o terreno e começamos a obra. Em 2021, já nos mudamos para o novo endereço, mesmo com o prédio ainda em construção — explica o comandante do pelotão, tenente Edison Fernando da Silva Nunes.
O terreno e a edificação foram cedidos pela prefeitura de São José do Norte. A obra foi executada em etapas, com participação de apenados, por meio de convênio autorizado pela Justiça, além do trabalho do próprio efetivo da corporação.
A nova sede está localizada na Rua Marechal Deodoro e amplia a capacidade de atendimento e treinamento da unidade.
— A mudança foi significativa. Agora temos espaço adequado para instruções, treinamentos, projetos como Bombeiro Mirim e ações conjuntas com a SAMU e a Guarda Municipal — destaca o comandante.
A construção começou em 2019 e foi concluída neste ano, após diferentes fases e trâmites burocráticos. Atualmente, o efetivo da unidade corresponde a cerca de 60% da necessidade operacional do pelotão.