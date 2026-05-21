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Alerta com o frio: o erro comum que pode fazer aparelhos de aquecimento causarem incêndios

Incêndio recente em Pelotas acendeu alerta sobre o uso de lareiras, calefatores e aquecedores elétricos dentro de casa; saiba como evitar acidentes com a queda nas temperaturas

Joanna Manhago

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Gabriel Veríssimo

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