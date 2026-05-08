Alagamentos atingem bairros de Santa Vitória do Palmar após chuva intensa

A forte chuva registrada nesta quinta-feira (7) provocou alagamentos e transtornos em diferentes bairros de Santa Vitória do Palmar. Segundo a Defesa Civil estadual, o município acumulou cerca de 76,6 milímetros de chuva em 12 horas, o que gerou dezenas de chamados ao longo do dia.
As áreas mais afetadas foram os bairros Santa Júlia, Getúlio Vargas, Caminho do Porto, Pindorama e Cohab 2.
Equipes da prefeitura e da Defesa Civil permaneceram mobilizadas para monitorar os pontos de alagamento e atender moradores atingidos.
De acordo com o prefeito André Nicoletti, apesar de algumas residências terem sido invadidas pela água, não houve necessidade de retirada de famílias.
— Estamos com equipes nas ruas. Algumas casas tiveram entrada de água, mas, até agora, ninguém precisou sair. Tivemos muitos pontos de alagamento na cidade — afirmou.
A chuva também gerou preocupação na zona rural, especialmente em áreas de produção agrícola. Conforme o prefeito, o temporal ocorre em um momento sensível para o município, durante a reta final da colheita de arroz e soja.
Segundo a prefeitura, até o momento não há registro de prejuízos em unidades de saúde. As aulas de sexta-feira (8) devem ser mantidas, embora algumas escolas atingidas pela chuva ainda passem por avaliação.