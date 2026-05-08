Alagamentos atingem bairros de Santa Vitória do Palmar após chuva intensa

Equipes do município acompanharam pontos de alagamento em diferentes regiões da cidade. Claudiomiro Cabral / Arquivo Pessoal

A forte chuva registrada nesta quinta-feira (7) provocou alagamentos e transtornos em diferentes bairros de Santa Vitória do Palmar. Segundo a Defesa Civil estadual, o município acumulou cerca de 76,6 milímetros de chuva em 12 horas, o que gerou dezenas de chamados ao longo do dia.

As áreas mais afetadas foram os bairros Santa Júlia, Getúlio Vargas, Caminho do Porto, Pindorama e Cohab 2.

Leia Mais Ciclone-bomba? Alerta de novos vendavais nesta sexta antecipa fim de semana gelado no RS

Leia Mais Temporal provoca estragos, bloqueia vias e paralisa serviços em Santana do Livramento

Equipes da prefeitura e da Defesa Civil permaneceram mobilizadas para monitorar os pontos de alagamento e atender moradores atingidos.

De acordo com o prefeito André Nicoletti, apesar de algumas residências terem sido invadidas pela água, não houve necessidade de retirada de famílias.

— Estamos com equipes nas ruas. Algumas casas tiveram entrada de água, mas, até agora, ninguém precisou sair. Tivemos muitos pontos de alagamento na cidade — afirmou.

A chuva também gerou preocupação na zona rural, especialmente em áreas de produção agrícola. Conforme o prefeito, o temporal ocorre em um momento sensível para o município, durante a reta final da colheita de arroz e soja.