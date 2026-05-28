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Adolescentes que criaram lista ofensiva contra alunas do IFSul cumprirão medidas socioeducativas

Decisão da Justiça determina que os oito jovens façam curso de responsabilidade digital, prestem serviços à comunidade e apresentem retratação formal

Gabriel Veríssimo

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