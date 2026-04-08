Vento forte faz água da Lagoa dos Patos recuar no Laranjal, em Pelotas; veja vídeo

O recuo do nível da água da Lagoa dos Patos na praia do Laranjal, em Pelotas, chamou a atenção de moradores na manhã desta quarta-feira (8). No Trapiche, a faixa de areia avançou por aproximadamente 200 metros.

De acordo com o meteorologista Henrique Repinaldo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da UFPel (CPPMet), o fenômeno está diretamente ligado aos ventos intensos de oeste provocados pela passagem de um ciclone extratropical pelo Estado.

Faixa de areia avançou por aproximadamente 200 metros. Douglas Dutra / Agencia RBS

— Isso ocorre porque o vento de oeste empurra a água da Lagoa dos Patos para a margem leste, mais próxima do oceano. Com isso, o nível baixa aqui na margem oeste, onde está Pelotas — explicou.

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Segundo o especialista, trata-se de um comportamento natural da lagoa em situações de vento persistente nessa direção, funcionando como um efeito inverso ao que ocorre quando há ventos de leste, que costumam empurrar a água em direção ao Laranjal.

Cenário chamou a atenção de moradores. Douglas Dutra / Grupo RBS

Apesar do impacto visual, o meteorologista destaca que não há risco associado ao fenômeno.

— Assim que o vento diminui, essa água se acomoda novamente. Como também tem chovido pouco nos últimos meses, a lagoa está em níveis normais para baixos, o que reduz qualquer possibilidade de problema — afirmou.

O ciclone já se desloca em direção ao oceano, mas ainda mantém rajadas de vento ao longo do dia na região. A expectativa é de que as condições melhorem até a noite, com redução gradual da intensidade do vento e retorno do nível da água ao padrão habitual.



