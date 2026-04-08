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Vento forte faz água da Lagoa dos Patos recuar no Laranjal, em Pelotas; veja vídeo

Fenômeno é provocado por rajadas de oeste associadas à passagem de ciclone extratropical; tendência é de normalização ao longo do dia

Douglas Dutra

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