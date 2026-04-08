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Vento forte deixa 9 mil sem luz e causa danos no sul do Estado

Rajadas de até 80 km/h afetam travessia entre Rio Grande e São José do Norte, provocam quedas de árvores e levam à suspensão de aulas em cidades da região

Joanna Manhago

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