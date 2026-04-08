Vento forte deixa 9 mil sem luz e causa danos no sul do Estado

Há ocorrências em atendimento em Jaguarão, Santa Vitória do Palmar e Rio Grande. Divulgação / Defesa Civil

O vento forte provocou danos e transtornos em cidades do sul do Estado nesta quarta-feira (8). Há registro de falta de energia elétrica, interrupção de serviços e prejuízos em diferentes municípios da região.

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Em Santa Vitória do Palmar, cerca de 9 mil clientes estão sem energia elétrica. Também há registro de queda de árvores e postes devido ao vendaval. Equipes atuam no atendimento das ocorrências e no restabelecimento do serviço, enquanto a Defesa Civil monitora a situação.

Em São José do Norte, a travessia de passageiros com Rio Grande está suspensa. As lanchas não operam devido às rajadas, que já passam dos 50 km/h e podem chegar a 80 km/h. A retomada depende da melhora das condições do vento, o que pode ocorrer ao longo da tarde. Uma balsa de veículos também está parada, enquanto outra segue funcionando.

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Já em Jaguarão, foram registrados destelhamentos e risco de queda de postes. Uma rua chegou a ser parcialmente bloqueada.

Em Rio Grande, há pontos sem energia elétrica e semáforos fora de operação. A Avenida Portugal está afetada em toda a extensão, e também há problemas no cruzamento das ruas Silva Paes e General Neto. A orientação é para que motoristas redobrem a atenção.

Por causa das condições do tempo, as aulas estão suspensas nas redes municipais de Rio Grande, Pelotas, São José do Norte e Santa Vitória do Palmar. A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) também cancelou as atividades presenciais.



