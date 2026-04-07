UCPel abre inscrições para incubadora de empresas com vagas até setembro

UCPel abre processo seletivo para incubadora de empresas com foco em projetos inovadores. Divulgação / UCPel

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) abriu inscrições para o processo seletivo do Centro de Incubação de Empresas da Região Sul (CIEMSUL). O edital nº 034/2026 prevê a seleção de empreendimentos e projetos multissetoriais com foco no desenvolvimento de soluções inovadoras.

A iniciativa é voltada a projetos que busquem criar ou aprimorar produtos, serviços ou processos, e podem participar interessados com ou sem vínculo com a universidade.

Os selecionados terão acesso a consultorias nas áreas de gestão, marketing, finanças e planejamento estratégico, além de suporte técnico ao longo do desenvolvimento dos negócios.

Modalidades de participação

As propostas podem ser inscritas conforme o estágio de maturidade do projeto:

Pré-incubação (interna e externa): voltada a ideias em fase inicial, com foco na validação do modelo de negócio e duração estimada de seis meses

voltada a ideias em fase inicial, com foco na validação do modelo de negócio e duração estimada de seis meses Incubação (interna e externa): destinada a negócios já estruturados que buscam crescimento, com duração estimada de 18 meses

Nas modalidades internas, o CIEMSUL oferece estrutura física no Pelotas Parque Tecnológico, com acesso a coworking, internet, salas de reunião e mobiliário básico.

Inscrições abertas até setembro

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível no site da universidade. O prazo vai até 30 de setembro de 2026.

Mais informações e o edital completo podem ser consultados nos canais oficiais da UCPel.



