Travessia de lanchas entre Rio Grande e São José do Norte é suspensa por vento forte

A travessia de lanchas entre Rio Grande e São José do Norte, no sul do Estado, foi interrompida na manhã desta quarta-feira (8) devido ao vento forte na região.
As rajadas já ultrapassam 50 km/h e podem chegar a 80 km/h até o fim da manhã, segundo a previsão. A última saída de lancha ocorreu às 8h, do lado de São José do Norte, e às 9h, de Rio Grande.
A previsão é de que o serviço seja retomado assim que houver melhora nas condições do vento. De acordo com a Defesa Civil de São José do Norte, a tendência é de redução da intensidade ao longo da tarde, o que pode permitir a normalização da travessia.
A balsa de veículos de uma das empresas que operam no local também está parada. Já uma segunda operadora segue com o serviço em funcionamento.
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