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99 anos de história
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Theatro Avenida é comprado por empresário e será reaberto como academia em Pelotas

Prédio histórico deve abrigar academia após anos de abandono; valor da negociação não foi divulgado e envolve dívida milionária

Frederico Feijó

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