Theatro Avenida é comprado por empresário e será reaberto como academia em Pelotas

O antigo Theatro Avenida, em Pelotas, deve ganhar uma nova função nos próximos meses: o prédio histórico será transformado em uma academia, da rede local MP, que já possui operações na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao imóvel, e no Laranjal.

A mudança ocorre após a compra do espaço pelo empresário Régis Dourado, de 42 anos, que assumiu uma dívida milionária para viabilizar a negociação. O valor não foi divulgado.

A proposta é transferir a unidade atualmente instalada na Avenida Bento Gonçalves para dentro do teatro, aproveitando a estrutura existente e dando novo uso a um prédio que, há anos, permanece fechado.

— Eu assumi uma dívida de mais de um milhão — afirmou.

Segundo o empresário, o processo de aquisição envolveu a regularização da titularidade do imóvel e o parcelamento de débitos, o que permitiu a transferência para o seu nome.

Theatro Avenida deve abrigar nova unidade da Academia MP após anos de abandono em Pelotas. Gabriel Verissimo / Agencia RBS

O projeto prevê a adaptação do espaço para funcionamento da academia, com a manutenção de características originais do prédio. Entre os elementos que o empresário pretende preservar está o palco, um dos símbolos do espaço ao longo de sua história, que poderá receber eventos esportivos.

— O projeto lá, basicamente, é manter toda a estrutura. Inclusive, eu fiz questão de manter o palco — disse.

A permanência de estruturas internas ainda depende de exigências técnicas, especialmente relacionadas à acessibilidade e à liberação de órgãos competentes.

Neste momento, o prédio passa por limpeza, retirada de materiais acumulados, higienização, pintura e reparos no telhado. O trabalho ocorre há cerca de três semanas.

A expectativa é inaugurar a nova unidade da Academia MP entre agosto e setembro deste ano, a depender do andamento das obras e da instalação dos equipamentos.

— No melhor que eu posso, eu quero inaugurar em agosto, setembro — afirmou.

Régis também pretende compartilhar o andamento da recuperação por meio de um "diário de obras" nas redes sociais.

Natural de Rio Grande, ele vive em Pelotas há cerca de 14 anos e afirma que a decisão de investir no prédio histórico tem também um caráter simbólico.

— De alguma forma, uma pequena vírgula, retribuir para Pelotas o que ela proporcionou para mim — declarou. — Eu fico muito feliz hoje de optar em renovar um patrimônio histórico do que fazer um pré-moldado, que seria muito mais rápido.

Palco de grandes nomes da música e da cultura

Inaugurado em 13 de julho de 1927, o Theatro Avenida teve papel central na vida cultural de Pelotas ao longo do século passado. Inicialmente concebido como teatro, o espaço passou a funcionar também como cinema, acompanhando a popularização das exibições cinematográficas.

Nos anos 1980 o Theatro Avenida foi um dos principais palcos de Pelotas. Reprodução / acervo/Olhares Sobre Pelotas

Ao longo das décadas, o prédio se consolidou como um dos principais pontos de encontro da cidade, reunindo públicos em sessões de cinema, espetáculos e eventos culturais. Mais tarde, também foi adaptado para casa de shows, danceteria e churrascaria.

O palco do Avenida recebeu artistas de projeção nacional, como Raul Seixas, Legião Urbana, Chico Buarque, Engenheiros do Hawaii, Tim Maia, Ed Motta e Roupa Nova, além de companhias de dança internacionais e recitais de música.

O espaço também foi cenário de formaturas, concursos estudantis e eventos que marcaram gerações de pelotenses. Com o fechamento no inicio dos anos 2000 e a falta de manutenção, o prédio passou a simbolizar o esvaziamento de equipamentos culturais na cidade.

TAC e pendências com antiga proprietária

Apesar da nova fase, a situação do imóvel envolvia um passivo relacionado à antiga proprietária. Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado em novembro de 2024 com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, previa a apresentação de projeto de restauro e a execução das obras no prédio.

O acordo estabelecia prazos para a regularização do imóvel, incluindo a entrega de documentação técnica. Documentos de janeiro de 2026 indicavam que o processo de aprovação do restauro estava parado havia 196 dias, à espera de complementação por parte da empresa responsável à época.

O atual proprietário afirma que a situação foi regularizada no momento da compra.

— Foi feito todo o trâmite, com orientação jurídica e da prefeitura. Hoje o imóvel está no meu nome, com as dívidas parceladas e toda a documentação em dia — garantiu.



