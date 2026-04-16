Estação Ecológica do Taim reabre após interdição por gripe aviária

Local foi interditado no dia 3 de março, em decorrência de um foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1) em aves da espécie cisne-coscoroba. Fernando Dias / Siapi

A Estação Ecológica do Taim, localizada entre Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, será reaberta nesta quinta-feira (16). A unidade estava interditada desde 3 de março, após a confirmação de um foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1) em aves da espécie cisne-coscoroba, também conhecida como cisne-do-pescoço-branco.

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Os animais foram encontrados mortos na Lagoa da Mangueira, dentro da área da estação. Para a reabertura, foi necessário o cumprimento do protocolo sanitário, que exige 28 dias consecutivos sem novos registros da doença.

Conforme o chefe da Estação Ecológica do Taim, Fernando Weber, a última ave infectada foi identificada em 18 de março e, desde então, nenhum novo caso foi registrado.

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— A unidade é aberta só para pesquisa científica, porque a Estação Ecológica é uma categoria de unidade que não permite visitação. As visitações que ocorrem aqui são no entorno da unidade, não é dentro — explica Weber.

A Estação Ecológica do Taim possui cerca de 33 mil hectares e é considerada um santuário de aves, principalmente aquáticas, com registro de aproximadamente 250 espécies. A região é reconhecida pela alta concentração de fauna silvestre.

Além das aves, a área abriga animais como capivaras, que circulam livremente pelos banhados, e o jacaré-do-papo-amarelo, que encontra nas áreas alagadas condições ideais para reprodução. Também vivem no local espécies como graxains, lontras e mão-peladas, além de aves residentes e migratórias.





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