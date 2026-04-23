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Solo instável e alerta de risco: prefeitura sinaliza oito trechos com lama no Cassino

Concentração de sedimentos ocorre entre as guaritas 12 e 16; placas também reforçam proibição de veículos em áreas críticas

Joanna Manhago

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