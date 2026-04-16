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Maca peruana é uma raiz originária dos Andes peruanos a que se atribui propriedades nutricionais e terapêuticas. Ildi / stock.adobe.com

A Shopee, uma das principais plataformas de comércio eletrônico em atividade no Brasil, firmou um acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) para ressarcir clientes que compraram um suplemento de maca peruana falsificado de um vendedor de Pelotas, no sul do Estado. O acordo foi assinado em 7 de abril e homologado pela Justiça em 13 de abril. A Shopee foi responsabilizada por integrar a cadeia de consumo sem adotar medidas eficazes para impedir a comercialização de um produto falso.

A maca peruana (Lepidium meyenii) é uma raiz originária dos Andes peruanos, a que se atribui propriedades nutricionais e terapêuticas. Geralmente é consumida em forma de pó ou cápsulas.

O acordo, firmado pelo promotor de Justiça José Alexandre Zachia Alan, da 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Pelotas, prevê que a plataforma devolva os valores pagos pelos clientes. O ressarcimento deverá ser feito por meio das contas bancárias cadastradas pelos usuários nas plataformas, no prazo de 30 dias após a homologação do acordo.

Também foi estabelecido o repasse de R$ 250 mil ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Pelotas para a compra de uma viatura policial. Além disso, a Shopee deverá publicar um comunicado oficial diretamente para a comunidade de vendedores no site, com prazo de três meses a partir da assinatura do termo.

A investigação começou após denúncia de uma empresa detentora do registro do produto original. As apurações apontaram que o suplemento era vendido por um morador de Pelotas com rotulagem semelhante à original, o que induziu consumidores ao erro. A comercialização ocorreu entre 2023 e 2024 e atingiu compradores de diversas regiões do país.

Durante o inquérito, constatou-se que o produto não atendia às exigências legais e sanitárias. Diante da suspeita de falsificação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, a venda e a propaganda do item irregular em todo o país.

Em nota, a Shopee afirma que cumpre a legislação e exige que os vendedores também cumpram. A plataforma afirma ainda que os consumidores contam com garantia que oferece reembolso caso a compra não seja concluída como desejado.

Confira a nota da Shopee:

A Shopee cumpre com todas as leis locais e exige que os vendedores também as cumpram, como compromisso de proporcionar uma experiência de compra segura para todos. Os itens comercializados na plataforma passam por monitoramento contínuo e, sempre que são identificados produtos que violam os padrões regulatórios ou nossos termos de uso, as medidas cabíveis são adotadas.

Já os consumidores contam com a Garantia Shopee, que oferece o reembolso integral do valor pago caso a compra não seja concluída conforme o esperado.



