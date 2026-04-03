Sexta-Feira Santa: veja onde comer peixes e frutos do mar em Pelotas

A tradição cristã de evitar carne vermelha na Sexta-Feira Santa impulsiona a procura por pratos como bacalhau, camarão e peixes em restaurantes, o que costuma se refletir em maior movimento nos estabelecimentos.
Em Pelotas, a data já se consolidou no calendário gastronômico. Restaurantes da cidade preparam cardápios especiais, com foco em frutos do mar, e ampliam os horários de funcionamento para atender a demanda típica do período.
Há opções para diferentes públicos, desde pratos mais elaborados até alternativas mais acessíveis, como petiscos. A época também coincide com a safra do camarão na Lagoa dos Patos, ingrediente que ganha destaque nos cardápios.
Confira algumas opções:
Vinicius Bistrô abre com almoço e jantar no Laranjal
O restaurante terá funcionamento especial, com atendimento no almoço e à noite. O cardápio destaca pratos com linguado e camarões, tradicionais da casa.
📍 Av. Adolfo Fetter, 3200
🕒 Das 11h30 às 15h e das 19h às 23h
— É uma data em que muitas pessoas buscam opções de frutos do mar, por isso decidimos abrir também ao meio-dia para atender essa demanda — destaca Vinicius Kuhn, proprietário do Vinicius Bistrô.
Dom Samuca aposta em menu voltado ao mar
Com atendimento no almoço e jantar, o restaurante preparou um cardápio especial valorizando diferentes opções de peixes e frutos do mar.
📍 Voluntários da Pátria, 529
🕒 Almoço a partir das 11h30
🕒 Jantar a partir das 19h
Restaurante Cruz de Malta mantém tradição em feriados
Clássico da cidade, o restaurante abre normalmente na Sexta-Feira Santa e mantém no cardápio pratos tradicionais, como o bacalhau à Gomes de Sá, bastante procurado na data.
📍 Av. Dom Antônio Zattera, 143
🕒 Das 11h30 às 14h e das 19h às 23h
Cavalo Branco abre no Mercado Central
Referência no centro histórico de Pelotas, o restaurante funcionará ao meio-dia, com opções variadas no cardápio.
📍 Praça 7 de Julho, 179 – Mercado Central
Nani Petiscaria funciona durante todo o dia no Laranjal
O espaço terá atendimento contínuo, com opções como pastéis, bolinhos e petiscos, além de outras alternativas no cardápio.
📍 Av. Dr. Antônio Augusto de Assumpção, 7661
🕒 Das 11h às 23h30
PKC Fusion aposta na culinária asiática
Um dos restaurantes mais novos da cidade, o PKC Fusion traz a proposta de fusão das culinárias asiáticas, reunindo pratos das cozinhas coreana, tailandesa, vietnamita, chinesa e japonesa. O espaço integra o Grupo PKC, com mais de 13 anos de atuação em Porto Alegre, e terá atendimento especial na data.
📍 Parque Una – Orbe 2, sala 6
🕒 Das 11h30 às 14h