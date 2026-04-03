Sexta-Feira Santa: veja onde comer peixes e frutos do mar em Pelotas

Há opções para diferentes públicos, desde pratos mais elaborados até alternativas mais acessíveis, como petiscos. Marcel Streicher / Arquivo pessoal

A tradição cristã de evitar carne vermelha na Sexta-Feira Santa impulsiona a procura por pratos como bacalhau, camarão e peixes em restaurantes, o que costuma se refletir em maior movimento nos estabelecimentos.

Em Pelotas, a data já se consolidou no calendário gastronômico. Restaurantes da cidade preparam cardápios especiais, com foco em frutos do mar, e ampliam os horários de funcionamento para atender a demanda típica do período.

Há opções para diferentes públicos, desde pratos mais elaborados até alternativas mais acessíveis, como petiscos. A época também coincide com a safra do camarão na Lagoa dos Patos, ingrediente que ganha destaque nos cardápios.

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Confira algumas opções:

Vinicius Bistrô abre com almoço e jantar no Laranjal

Taça de camarão é um dos principais atrativos. Antonella Nery / Agência RBS

O restaurante terá funcionamento especial, com atendimento no almoço e à noite. O cardápio destaca pratos com linguado e camarões, tradicionais da casa.

📍 Av. Adolfo Fetter, 3200

🕒 Das 11h30 às 15h e das 19h às 23h

— É uma data em que muitas pessoas buscam opções de frutos do mar, por isso decidimos abrir também ao meio-dia para atender essa demanda — destaca Vinicius Kuhn, proprietário do Vinicius Bistrô.

Dom Samuca aposta em menu voltado ao mar

Com atendimento no almoço e jantar, o restaurante preparou um cardápio especial valorizando diferentes opções de peixes e frutos do mar.

📍 Voluntários da Pátria, 529

🕒 Almoço a partir das 11h30

🕒 Jantar a partir das 19h

Restaurante Cruz de Malta mantém tradição em feriados

Clássico da cidade, o restaurante abre normalmente na Sexta-Feira Santa e mantém no cardápio pratos tradicionais, como o bacalhau à Gomes de Sá, bastante procurado na data.

📍 Av. Dom Antônio Zattera, 143

🕒 Das 11h30 às 14h e das 19h às 23h

Cavalo Branco abre no Mercado Central

Referência no centro histórico de Pelotas, o restaurante funcionará ao meio-dia, com opções variadas no cardápio.

📍 Praça 7 de Julho, 179 – Mercado Central

Nani Petiscaria funciona durante todo o dia no Laranjal

O espaço terá atendimento contínuo, com opções como pastéis, bolinhos e petiscos, além de outras alternativas no cardápio.

📍 Av. Dr. Antônio Augusto de Assumpção, 7661

🕒 Das 11h às 23h30