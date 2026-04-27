Santa Casa de Pelotas alerta para tentativa de golpe através de cobranças falsas por telefone

Orientação é não compartilhar dados e entrar em contato imediatamente com o hospital. Igor Islabão / Grupo RBS

A Santa Casa de Misericórdia de Pelotas emitiu um alerta sobre uma tentativa de golpe que utiliza o nome da instituição. Criminosos estão entrando em contato com pacientes e familiares para solicitar transferências de dinheiro, sob a justificativa de custear procedimentos médicos ou a compra de medicamentos.

Conforme a instituição, a abordagem ocorre geralmente por aplicativos de mensagens ou ligações. Os golpistas aproveitam o momento de vulnerabilidade das famílias para exigir pagamentos imediatos, alegando urgência no tratamento do paciente internado.

Na semana passada, o hospital recebeu uma denúncia sobre a prática. A família foi orientada a não realizar o pagamento e a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil para que o caso seja apurado.

A Santa Casa afirma que adota protocolos rígidos de atendimento e reforça as diretrizes de segurança. Em nota, a instituição ressalta que nenhum médico ou colaborador faz cobranças por telefone.

Caso receba esse tipo de solicitação, a orientação é não compartilhar dados e entrar em contato imediatamente com o hospital pelo telefone (53) 99178-2622.



