Resgate de cão preso sob tubulação mobiliza bombeiros em Bagé; operação durou cerca de quatro horas

Uma operação conjunta entre o Corpo de Bombeiros Militar e o Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) realizou um resgate delicado neste domingo (26), no bairro Ibajé. O cão Bolinha, um poodle idoso que possui limitações visuais e auditivas, ficou preso em uma cavidade abaixo da tubulação de esgoto na Rua 222 após cair em um acesso que estava sem tampa.

De acordo com Franciéli Fernandes de Almeida, filha da tutora do animal, Marinei Fernandes, o cão estava em frente à casa para fazer suas necessidades quando desapareceu. A família iniciou as buscas na rua e conseguiu localizar o paradeiro do animal ao ouvir o seu choro vindo de dentro do bueiro.

— Ele tá cego, meio surdo, ele tá bem velho, bem debilitado — detalha.

A família acionou os bombeiros, que constataram que Bolinha não estava exatamente dentro da rede pluvial, mas, sim, em um buraco profundo abaixo dos canos. Diante da impossibilidade de um resgate manual, foi necessária a intervenção do Daeb com uma retroescavadeira para abrir um buraco na via e remover partes da tubulação.

— Se eu não me engano, (demorou) quase umas quatro horas para tirar ele — relatou Franciéli.

A força-tarefa trabalhou até conseguir acessar o local onde o cão estava confinado. Apesar do susto e do tempo em que permaneceu preso, Bolinha foi retirado sem ferimentos e devolvido à dona Marinei.

— Mas todo mundo nos ajudou — agradeceu Franciéli.