Reforma nos banheiros do Mercado Central começa em Pelotas

Intervenção prevê a requalificação completa das repartições, com substituição de pisos e revestimentos. Tobias Bernardo / Secom / Prefeitura de Pelotas

Teve início nesta segunda‑feira (13) a reforma dos banheiros internos do Mercado Central de Pelotas. Durante o período de obras, comerciantes e frequentadores poderão utilizar sanitários provisórios instalados em um contêiner, colocado no entorno do prédio, na Praça 7 de Julho, com acesso pela Rua Quinze de Novembro.

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A intervenção tem prazo inicial de três meses e será realizada com investimento de R$ 137,6 mil, viabilizado por meio de medida compensatória vinculada ao processo de aprovação de um projeto imobiliário no município.

Segundo a prefeitura, a reforma prevê a requalificação completa dos banheiros masculino e feminino, com substituição de pisos e revestimentos cerâmicos, reorganização das cabines, troca de louças e peças sanitárias, além da instalação de caixas d’água independentes em cada unidade.

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Também está prevista a criação de dois novos banheiros com acesso independente. Um deles será destinado ao atendimento de pessoas ostomizadas, e o outro será um banheiro família, com dimensões ampliadas e trocador infantil.

Durante o período de obras, comerciantes e frequentadores poderão utilizar sanitários provisórios instalados em um contêiner, colocado no entorno do prédio. Felipe Valduga / Agencia RBS

Paralelamente à obra no Mercado Central, a prefeitura deve finalizar a reforma do banheiro da Praça Coronel Pedro Osório, iniciada em julho do ano passado. A entrega da estrutura à comunidade está prevista para a próxima semana.

O investimento no local é de aproximadamente R$ 480 mil, também oriundo de medida compensatória, ligada à aprovação de um empreendimento na região central. A obra inclui melhorias estruturais, modernização da edificação e reforço nas condições de conforto e higiene.

Entre as intervenções realizadas estão a implantação de câmeras de monitoramento, a criação de uma nova rampa de acesso, mais ampla e aberta, e alterações no layout para integrar melhor o banheiro ao espaço da praça. A proposta, segundo o município, é ampliar a sensação de segurança, além de garantir acessibilidade e melhores condições de uso aos frequentadores.



