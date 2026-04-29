Reforma da Bibliotheca Pelotense deve ser concluída em até dois meses

Na fase final, os trabalhos incluem a troca de portas e janelas, além de manutenção no telhado da parte dos fundos. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

As obras de restauração da Bibliotheca Pelotense devem ser concluídas em até dois meses, conforme nova previsão divulgada pela instituição. O prédio passa por um restauro completo desde setembro de 2025.

Inicialmente, a conclusão estava prevista para outubro de 2025, mas o prazo foi adiado para março de 2026 após a identificação de problemas estruturais mais complexos, especialmente no telhado do Salão Nobre.

Segundo o diretor da Bibliotheca, José Luis Marasco Cavalheiro Leite, a necessidade de contratar uma nova empresa também impactou o cronograma. A transição interrompeu as obras durante quase todo o mês de janeiro.

De acordo com o diretor, a reforma foi planejada em duas etapas. A primeira já foi concluída e contemplou a recuperação total do telhado do Salão Nobre — considerada a intervenção mais urgente.

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— A etapa primeira, a mais urgente, era a reforma do Salão Nobre, onde estava chovendo, onde tinha risco de desabamento. Essa foi feita. Desde as chuvas torrenciais de maio de dois anos atrás, aquilo ali ficou muito arriscado de ter um colapso — explica.

Reforma do telhado do Salão Nobre já foi concluída. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Além disso, a reforma do porão, onde funciona o museu, também foi finalizada. Nesta fase final, os trabalhos incluem a troca de portas e janelas deterioradas, além de manutenção no telhado da parte dos fundos.

— A parte interna está bem adiantada, o porão também foi reformado, onde funciona o museu, e em breve vamos fazer também a reforma do restante do telhado — detalha o diretor.

A biblioteca segue com atendimento ao público fechado e ainda não é possível realizar o aluguel de livros. Atualmente, a instituição mantém atividades internas em andamento, como a digitalização e a limpeza de obras raras, além de trabalhos administrativos.

Mesmo sem ter sido atingido diretamente pela enchente de 2024, o prédio sofreu com infiltrações e danos estruturais ao longo dos anos, o que motivou a criação de um projeto emergencial de restauro. A obra conta com apoio do Banrisul e da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do RS.



