Red Bull se prepara para iniciar instalação de minirrampa de skate em Pelotas; saiba quando começa

Área já foi isolada pela prefeitura, que fará a adequação do piso e erguerá uma cobertura metálica. Daniel Costa / Grupo RBS

Pelotas deverá ter uma minirrampa de skate a partir de junho. A estrutura pública ficará na Praça Palestina, em frente ao Ginásio Municipal Karosso, e será custeada integralmente pela Red Bull, como contrapartida ao evento promovido no prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), em Porto Alegre.

A estrutura terá as bases metálicas e a minirrampa em madeira. A empresa multinacional e a produtora Youp, responsáveis pela ação na Capital, em setembro, serão as responsáveis pelo investimento, de R$ 40 mil.

Apesar de a minirrampa ser custeada pela Red Bull, a prefeitura é responsável por preparar o espaço para receber a estrutura. A área, de 10x15 metros, já está isolada para a adequação do piso e a construção de uma cobertura metálica.

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A obra será executada pela empresa Otimiza. A previsão é de que o piso seja concluído na próxima semana, enquanto a cobertura deve ficar pronta em maio. Os custos dessas intervenções não foram divulgados, mas serão custeados integralmente pela empresa.

— A previsão é que na primeira quinzena de abril, a gente conclua a execução desse piso e até a metade do mês de maio fique pronta a estrutura de cobertura, que vai convergir com a construção da pista pela empresa designada pela Red Bull — explica o secretário de Esportes de Pelotas, Paulo Lobo.

Conforme a Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão, a Red Bull tem um prazo de 30 dias, a partir do término da cobertura metálica, para entregar a minirrampa.

Além de Pelotas, Viamão também receberá a mesma estrutura. Em Porto Alegre, foram duas pistas de skate, localizadas na Praça Zenaide e no Viaduto Imperatriz Leopoldina, popularmente conhecido como Brooklyn, no Centro Histórico, já foram revitalizadas e entregues à comunidade. Os espaços foram escolhidos pelo governo gaúcho, que não terá nenhum custo com a atividade.

Descida no CAFF

Empresa montou uma mega rampa no prédio da Capital. Jonathan Heckler / Agencia RBS

No dia 25 de setembro de 2025, Sandro Dias, o Mineirinho, entrou para o Guinness Book ao descer da estrutura montada no prédio do CAFF. O skatista de 50 anos estabeleceu a marca de maior drop da história (70m do chão e 60m33cm da rampa) e de maior velocidade alcançada por um skate convencional (103,8 km/h).

O prédio do CAFF tem 85 metros de altura e 21 andares e foi inaugurado em 1987. A descida foi documentada em vídeo e será utilizado pela Red Bull em um projeto denominado Building Drop.



