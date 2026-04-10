Red Bull se prepara para instalar minirrampa de skate em Pelotas; saiba quando começa

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Estrutura, que tem previsão de ser concluída ainda neste semestre, será montada em praça pública e terá acesso gratuito

Daniel Costa

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