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Quase dois meses após destelhamento por temporal, escola municipal de Pelotas segue sem previsão de retorno

Apesar da realocação da maioria dos alunos, alguns pais seguem com filhos em casa por falta de opções viáveis

Gabriel Veríssimo

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