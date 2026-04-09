Quase dois meses após destelhamento por temporal, escola municipal de Pelotas segue sem previsão de retorno

Escola teve telhas arrancadas por temporal em fevereiro. Jeferson Kickhofel / RBS TV

As obras de reparo na Escola Municipal de Educação Infantil Bernardo de Souza, em Pelotas, ainda não têm prazo definido para começar, mais de um mês após o destelhamento causado por um temporal. Apesar da realocação da maioria dos 411 alunos, há famílias que seguem com crianças em casa por falta de alternativas viáveis oferecidas pelo município.

Segundo a prefeitura, o contrato com a empresa responsável pela obra está em fase final de elaboração junto à Secretaria Municipal de Administração. A previsão é de que, após o início, os trabalhos sejam concluídos em até três meses, mas ainda não há data confirmada para o começo. A previsão para o retorno das aulas antes do temporal era o dia 23 de fevereiro.

Enquanto isso, os estudantes foram encaminhados para outras unidades da rede municipal. No entanto, nem todos conseguiram se adaptar às opções apresentadas pela Secretaria Municipal de Educação (SME) de Pelotas.

Uma mãe de uma aluna de quatro anos, que preferiu não se identificar, relata que as alternativas oferecidas não atendem à realidade da família, principalmente pela distância. Entre as possibilidades sugeridas, estava a transferência para uma escola particular, por meio de compra de vaga via licitação — processo que ainda não teve avanço. Ela explica que a possibilidade foi sugerida no dia 20 de março.

— Estavam negociando comigo para realocá-la, mas os locais oferecidos não eram viáveis. Então, eu não tive como realocar ela, porque ficou completamente fora de área para nós. A outra sugestão foi entrar com um processo de compra de vagas em escolas particulares. Disseram que seria resolvido em duas semanas. Desde então, toda semana eu entro em contato com a SME, mas eles não têm uma previsão — relata.

Sem conseguir uma solução, a família precisou reorganizar a rotina para cuidar da criança em casa, contando com o apoio de parentes.

— A gente tem que estar pedindo para cada dia ela ficar com alguém diferente, para eu e o meu marido podermos trabalhar. Então, tem dias que ela fica com uma avó, outro dia ela tem que pedir para uma tia ficar — afirma.

Além da dificuldade no dia a dia, há preocupação com possíveis impactos na vida escolar. A mãe teme que a filha tenha prejuízos no avanço educacional, já que a pré-escola é obrigatória.

— Outro ponto importante é que o pré agora é obrigatório. Para acessar o primeiro ano depois, é preciso ter cursado os dois anos de pré. Se ela perder este ano, pode ter um atraso na vida escolar dela — explica.

Sem previsão para o início das obras, a situação segue indefinida para parte das famílias afetadas.



