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Público lota Parque Morada do Sol e confirma força do Rodeio Internacional de Pelotas

Com gineteadas, estrutura ampliada e clima de celebração, evento encerra 29ª edição com presença intensa de visitantes e competidores

Felipe Valduga

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