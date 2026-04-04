Projeto incentiva alimentação saudável com ingredientes locais em Rio Grande

Salada Campo e Mar valoriza ingredientes locais. Divulgação/Unimed

Uma iniciativa que une saúde, produção local e gastronomia busca incentivar hábitos mais saudáveis em Rio Grande. A segunda edição do projeto Salada + Saudável, promovido pela Unimed Litoral Sul/RS, aposta na divulgação de receitas acessíveis e no uso de ingredientes regionais para estimular a alimentação equilibrada.

O projeto é desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande (Furg), por meio do projeto e-COO, e envolve profissionais das áreas de Nutrição e Biologia, além de produtores da agricultura familiar. A proposta é compartilhar conteúdos em formatos textual e audiovisual, incluindo receitas que utilizam PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), ampliando o repertório alimentar da população.

— A iniciativa busca incentivar hábitos mais saudáveis e promover qualidade de vida para a comunidade, com informações acessíveis e uso de ingredientes locais — destaca a organização do projeto.

Nesta edição, a receita destaque é a “Salada Campo e Mar”, criada em parceria com produtores e o setor gastronômico local. O prato combina folhas verdes, camarão, morango, iogurte natural e azeite de oliva, reunindo elementos da agricultura familiar e da culinária marítima em alusão ao Festimar, evento que valoriza a identidade cultural da região. Confira a receita:

Um segundo vídeo, com mais detalhes da receita deve ser publicado nas próximas semanas.

A construção da receita também envolveu parcerias com empreendimentos locais, como o Sítio Silva, voltado à produção de morangos sem agrotóxicos, e o Restaurante Aconchego, especializado em frutos do mar e gastronomia artesanal.

— A proposta é valorizar produtos locais e incentivar uma alimentação saudável, acessível e de baixo custo, aproximando produtores e consumidores — explicou a Unimed.

Além da divulgação de receitas, o projeto pretende ampliar o conhecimento da população sobre novos sabores e formas de preparo, fortalecendo a relação entre saúde, alimentação e desenvolvimento local.



