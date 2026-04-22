Projeto de revitalização do Calçadão de Rio Grande volta a ser debatido com lojistas

Inicialmente prevista para começar em janeiro deste ano, a intervenção foi adiada para março e ainda não saiu do papel. Thaina Martins / RBS TV

O projeto de revitalização do Calçadão da Rua General Bacelar, no Centro de Rio Grande, voltará a ser discutido com comerciantes e representantes da comunidade. Inicialmente prevista para começar em janeiro deste ano, a intervenção foi adiada para março e ainda não saiu do papel.

Na quinta-feira (23), uma reunião pública deve ocorrer na sede da prefeita para apresentar os detalhes da obra e debater a execução dos trabalhos com lojistas da região, ambulantes e integrantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Grande e São José do Norte.

Em outubro do ano passado, a administração municipal informou que o projeto aguardava a liberação dos órgãos de patrimônio para o início das obras.

O investimento, anteriormente estimado em R$ 3,4 milhões, foi reduzido para R$ 3 milhões após a reestruturação do projeto, que será apresentada aos comerciantes.

— Vamos apresentar um plano de engajamento com as partes interessadas, formando grupos setoriais para garantir que as atividades não sejam prejudicadas durante a obra e para discutir um plano de uso e pactuação das responsabilidades — explica Giovana Trindade, chefe do Gabinete de Programas e Projetos Especiais (GPPE).

O encontro ocorrerá às 17h30min, no Salão Nobre Deputado Carlos Santos, na sede da Prefeitura, e será conduzido pelo GPPE.

Obra do Calçadão deveria ter iniciado em 2024

A revitalização do calçadão já estava prevista na gestão anterior, do prefeito Fábio Branco (MDB), com início estimado para 2024. Na época, tratativas estavam em andamento com a Corsan, mas entraves burocráticos com o Iphan, somados à troca de administração municipal, acabaram adiando o cronograma.



