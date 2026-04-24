Projeto da Furg que utiliza inteligência artificial na rede pública vence prêmio nacional

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Ferramenta busca facilitar o diálogo entre diferentes disciplinas na sala de aula. Divulgação/Furg

Um projeto de uso de inteligência artificial (IA) na educação básica desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande (Furg) ficou em primeiro lugar em um edital da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A iniciativa superou outras 28 propostas aprovadas, alcançando a maior nota do processo, com 94,6 pontos.

Com o resultado, o projeto Estatist.IA passa a receber financiamento para ser expandido a escolas de todo o país. A proposta utiliza inteligência artificial para auxiliar professores da educação básica no planejamento de aulas interdisciplinares com base em dados reais, aproximando os conteúdos da realidade dos alunos.

— Esse é um sonho antigo de fortalecer a presença da estatística na educação básica. Hoje, mesmo com avanços, ela ainda aparece pouco nas salas de aula — explica a coordenadora, a professora Mauren Porciúncula.

A proposta prevê que, por meio de uma plataforma digital, professores insiram conteúdos e objetivos pedagógicos relativos ao que está sendo trabalhado em cada disciplina, enquanto a inteligência artificial organiza sugestões de aulas conectando diferentes áreas do conhecimento.

— A ferramenta ajuda a planejar aulas que valorizam o protagonismo do aluno e a interdisciplinaridade, usando dados reais, como os do IBGE — afirma Mauren.

Como funciona na prática

O sistema permite, por exemplo, que uma atividade iniciada em Educação Física — como a medição de salto em distância — seja utilizada em Matemática para cálculos estatísticos, em Física para análise de força e altura, em Geografia para estudo de países em competições e até em História, contextualizando a modalidade.

A ideia é que dados coletados em sala de aula ou provenientes de bases públicas funcionem como elo entre diferentes disciplinas.

— A estatística favorece muito esse diálogo entre áreas, algo que a escola busca cada vez mais — destaca a professora.

Apesar do potencial, a equipe trabalha em um processo de curadoria da ferramenta para evitar falhas conhecidas como "alucinações", quando sistemas de inteligência artificial geram informações incorretas.

Primeira etapa terá 60 professores

A primeira fase do projeto começa no dia 27 de abril, com a abertura de inscrições para professores de todo o Brasil até 4 de maio. Serão selecionados 60 educadores, sendo 12 de cada região do país.

A expectativa é que esses profissionais atuem como multiplicadores, levando a metodologia para suas escolas e ampliando o alcance da iniciativa.

— Esses professores vão aplicar o projeto em suas realidades e compartilhar com outros colegas. Isso dá uma capilaridade muito maior — afirma Mauren.

A expectativa é que, com o uso da tecnologia, a estatística deixe de ser um conteúdo distante e passe a fazer parte do cotidiano de professores e estudantes de forma mais prática e significativa.



