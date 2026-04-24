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Projeto da Furg que utiliza inteligência artificial na rede pública vence prêmio nacional

Ferramenta inédita no país garantiu financiamento para realizar práticas em escolas brasileiras; 60 professores de 12 regiões serão selecionados 

Joanna Manhago

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