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Professores de Pelotas recebem formação sobre protagonismo dos Lanceiros Negros na história

Atividade voltada a docentes do Ensino Fundamental e Médio ocorre nesta quinta-feira; encontro terá distribuição de livro para apoio pedagógico em sala de aula

Frederico Feijó

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