Professores de Pelotas recebem formação sobre protagonismo dos Lanceiros Negros na história

Pintura retrata a participação dos Lanceiros Negros na Batalha de Rio Pardo. Marinei Silva / Reprodução

Docentes da rede municipal de Pelotas participam, nesta quinta-feira (23), de uma formação dedicada à história dos Lanceiros Negros e seu impacto no Rio Grande do Sul e no Brasil. O encontro ocorre às 13h30min, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SME), no Centro.

Sob o tema “Lanceiros Negros: da invisibilidade ao protagonismo”, a atividade será conduzida pela psicanalista e escritora Eloá Alves. O público-alvo são professores dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

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A iniciativa integra o cronograma de qualificação pedagógica da rede e busca ampliar o debate sobre relações étnico-raciais nas instituições de ensino do município.

Fortalecimento do currículo

Segundo as assessoras pedagógicas Joice Costa e Josiane Dias, a proposta é instrumentalizar o professor para uma abordagem crítica em sala de aula, especialmente sobre o período da Revolução Farroupilha.

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— Dar continuidade às formações sobre os Lanceiros Negros é fundamental para fortalecer a compreensão histórica e crítica dos estudantes — defendem as assessoras.

Durante a capacitação, será distribuído o livro homônimo ao tema da formação, de autoria de Eloá Alves. A obra passará a compor o acervo de apoio para atividades pedagógicas nas escolas municipais, reforçando o reconhecimento da história negra nos currículos escolares.



