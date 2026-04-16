Projeto de hortas em casas de alunos rende prêmio nacional a professor do sul do Estado

O professor Rudinei Novak, de Morro Redondo, conquistou o segundo lugar nacional na categoria Educação para a Sustentabilidade na 4ª edição do Prêmio Aprende Brasil Criativo. A fase final ocorreu na última semana, em Curitiba (PR).
O reconhecimento veio com “Horta em Todas as Casas”, desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco, na colônia Colorado, interior do município.
A iniciativa surgiu a partir de relatos de alunos, que apontavam não ter acesso regular a hortaliças em casa.
— Os alunos comentavam que não tinham hortas e dependiam de compras ou doações — afirma Novak.
Na escola, uma horta já existente passou a ser usada em atividades com estudantes da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano, no turno inverso. No espaço, as turmas aprenderam etapas como preparo do solo, plantio, colheita e consumo dos alimentos.
Com o avanço das ações, o projeto foi levado para fora da escola. As famílias receberam sementes e mudas e, ao fim do ano letivo, o professor visitou as residências para acompanhar os resultados.
— Foi possível observar que as famílias passaram a desenvolver hortas a partir do incentivo dos alunos — relata.
Além de integrar os conteúdos pedagógicos, a produção passou a contribuir para a merenda escolar. A experiência também revelou lacunas no conhecimento prático dos estudantes.
— Chamou atenção que alunos da zona rural não sabiam plantar — afirma.
A premiação reconhece projetos desenvolvidos por educadores que utilizam materiais da rede Aprende Brasil Educação. A avaliação considera critérios como alinhamento pedagógico, conexão com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e criatividade na aplicação das atividades.
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