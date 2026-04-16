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Projeto de hortas em casas de alunos rende prêmio nacional a professor do sul do Estado

Iniciativa desenvolvida em escola do interior ficou em 2º lugar no país na categoria Educação para a Sustentabilidade

Frederico Feijó

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