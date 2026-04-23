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Produtor gaúcho conquista tricampeonato com a melhor semente de cebola do Brasil

Cultivo em Pedras Altas leva até oito meses, envolve seleção rigorosa e mobiliza mais de 100 trabalhadores na colheita

Frederico Feijó

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