Procura por pescados aumenta e forma filas no Mercado Central de Pelotas; confira valores

Manhã desta quinta-feira (2) foi marcada por filas. Igor Islabão / Grupo RBS

A tradição de substituir a carne vermelha por pescados na Semana Santa intensificou o movimento nas bancas do Mercado Central de Pelotas nesta quinta-feira (2). Com a proximidade da Sexta-feira Santa, consumidores formaram filas nas peixarias internas e nas tendas instaladas na área externa para garantir os produtos para o feriado.

Entre os itens mais procurados estão o filé de linguado e o camarão limpo, que chega a ser comercializado por R$ 68 o quilo.

Movimento acima do esperado

Com 39 anos de atuação no Mercado Central, o comerciante Adão Alves relata que a movimentação superou as expectativas neste ano. Segundo ele, a procura começou a crescer ainda na segunda quinzena de março.

— Trabalhamos com mais de 500 espécies. Saem muito a tainha, a corvina e a pescadinha. O movimento começou cedo nesta temporada e a tendência é que, entre o final da tarde de hoje e a manhã de sexta, os preços possam sofrer pequenas reduções para escoar o estoque — projeta.

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Variação de preços

A pesquisa de preços tem sido a principal estratégia dos consumidores. O valor do peixe inteiro limpo varia entre R$ 15 e R$ 20, enquanto os filés de diferentes espécies ficam entre R$ 25 e R$ 31.

Para o consumidor Elton Gama, que esteve no local para comprar traíra e peixe-anjo, os valores seguem acessíveis, embora haja leve alta em relação ao ano passado.

— Os preços estão bons, mas acredito que no ano passado estavam mais baratos, dependendo do peixe. De qualquer forma, está bem acessível — avalia.

Atendimento estendido

Para atender a demanda, as bancas do Mercado Central não estabeleceram horário rígido de fechamento nesta quinta-feira. Segundo os permissionários, o atendimento seguirá enquanto houver fluxo de clientes nos corredores do centro comercial.



