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Procura por pescados aumenta e forma filas no Mercado Central de Pelotas; confira valores

Entre os itens mais procurados estão o filé de linguado e o camarão limpo, que chega a ser comercializado por R$ 68 o quilo

Igor Islabão

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