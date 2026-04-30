Primeira Casa da Igualdade Racial do RS é inaugurada em Pelotas

Local fica no Centro de Pelotas. Igor Islabão / Grupo RBS

Com o objetivo de descentralizar o combate ao preconceito e oferecer acolhimento especializado à população negra, o Ministério da Igualdade Racial (MIR) inaugurou, na manhã desta quinta-feira (30), a Casa da Igualdade Racial em Pelotas. Localizada na rua Tiradentes, no Centro da cidade, a unidade é a primeira da Região Sul e a terceira do Brasil — somando-se às de Rio de Janeiro e Fortaleza.

A estrutura servirá como um centro de referência regional para o enfrentamento ao racismo e a garantia de direitos. O atendimento ao público começa oficialmente na próxima segunda-feira (4), com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A ministra da Igualdade Racial, Rachel Barros, destacou que a escolha de Pelotas se deve à adesão do município ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir) e ao histórico de resistência da região.

Rachel Barros esteve presente na inauguração do local junto com outras autoridades. Igor Islabão / Grupo RBS

— A casa é um legado concreto. É um equipamento para prestar atendimento qualificado, jurídico, social e psicológico, mas também para ser um espaço de referência e acolhimento para tratar crimes raciais — afirma a ministra.

Parceria e estrutura

O projeto funciona em regime de cooperação: o município de Pelotas cedeu e administra o espaço físico, enquanto o governo federal é responsável pela contratação da equipe multidisciplinar, composta por advogados, psicólogos e assistentes sociais.

Segundo o secretário municipal da Igualdade Racial, Júlio Domingues, que também coordenará a nova estrutura, a casa preenche uma lacuna histórica na rede de proteção local.

— É um instrumento para reforçar e fortalecer a luta, transformando reivindicações históricas em política pública efetiva. Além do atendimento direto às vítimas de racismo, teremos atividades formativas, oficinas e rodas de conversa — explicou Domingues.

Estrutura oferecerá atendimento jurídico, social e psicológico especializado. Igor Islabão / Agência RBS

Museu do Batuque em Rio Grande

Antes da agenda em Pelotas, a ministra Rachel Barros cumpriu roteiro em Rio Grande. Na cidade vizinha, ela tratou do processo de repatriação de itens para a fundação do primeiro Museu Nacional do Batuque.

— Foi um momento importante para reconhecer a importância das religiões de matriz africana não apenas na história, mas como espaços de cuidado e combate ao racismo — pontuou Rachel.



