Previsão de ciclone causa suspensão de aulas na rede municipal de Rio Grande

Medida segue vigente até a noite de quarta-feira (8). Jonathan Heckler / Agencia RBS

As aulas da rede municipal de Rio Grande serão suspensas nesta quarta-feira (8). A medida é em decorrência do aviso meteorológico emitido pelo Centro Interinstitucional de Observação e Previsão de Eventos Extremos (Ciex/Furg), que prevê a passagem de um ciclone extratropical na zona sul do Estado.

Conforme a Secretaria de Educação, o objetivo da suspensão é garantir a segurança da comunidade, principalmente de pessoas que precisariam se deslocar durante o momento mais crítico do evento climático.

Diariamente, cerca de 40 mil pessoas circulam entre os turnos da manhã e da tarde na rede de ensino.

Risco de vento forte e queda de granizo

Conforme o Ciex, o fenômeno começa a se formar ainda na terça-feira, a partir de uma área de baixa pressão que se desenvolve entre o norte da Argentina, o oeste do Estado e a fronteira com o Uruguai. Esse sistema evolui para um ciclone e avança em direção ao oceano, passando próximo ao território uruguaio.

Na quarta-feira (8), mesmo com o ciclone no Oceano Atlântico, as rajadas de vento ficam mais fortes, principalmente na Zona Sul e em áreas próximas à costa.