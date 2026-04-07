Previsão de ciclone causa suspensão de aulas na rede municipal de Rio Grande

As aulas da rede municipal de Rio Grande serão suspensas nesta quarta-feira (8). A medida é em decorrência do aviso meteorológico emitido pelo Centro Interinstitucional de Observação e Previsão de Eventos Extremos (Ciex/Furg), que prevê a passagem de um ciclone extratropical na zona sul do Estado.
Conforme a Secretaria de Educação, o objetivo da suspensão é garantir a segurança da comunidade, principalmente de pessoas que precisariam se deslocar durante o momento mais crítico do evento climático.
Diariamente, cerca de 40 mil pessoas circulam entre os turnos da manhã e da tarde na rede de ensino.
Risco de vento forte e queda de granizo
Conforme o Ciex, o fenômeno começa a se formar ainda na terça-feira, a partir de uma área de baixa pressão que se desenvolve entre o norte da Argentina, o oeste do Estado e a fronteira com o Uruguai. Esse sistema evolui para um ciclone e avança em direção ao oceano, passando próximo ao território uruguaio.
Na quarta-feira (8), mesmo com o ciclone no Oceano Atlântico, as rajadas de vento ficam mais fortes, principalmente na Zona Sul e em áreas próximas à costa.
Em Rio Grande, a previsão é de chuva entre 20 e 40 milímetros na terça-feira, com rajadas de vento de até 70 km/h. Na quarta-feira, o destaque é o aumento do vento, que pode chegar a 80 km/h.