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Previsão de ciclone causa suspensão de aulas na rede municipal de Rio Grande

Fenômeno começa a se formar ainda nesta terça, a partir de uma área de baixa pressão que se desenvolve entre o norte da Argentina, o oeste do Estado e a fronteira com o Uruguai

Laura Cosme

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