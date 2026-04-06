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Primeiro turno será no dia 4 de outubro; segundo turno está marcado para 25 de outubro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O prazo para emitir ou regularizar o título de eleitor para poder votar nas eleições de 2026 se encerra no dia 6 de maio. Neste ano, os brasileiros vão às urnas no dia 4 de outubro para eleger presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. O segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro.

O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para pessoas entre 16 e 17 anos. O voto também é facultativo para analfabetos e maiores de 70 anos. Adolescentes com 15 anos que completam 16 anos até o dia das eleições podem solicitar o documento para poder votar.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Pelotas tem apenas 848 eleitores registrados com menos de 18 anos de um total de 241,5 mil eleitores aptos.

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Nas últimas eleições, em 2024, quando foram eleitos prefeito e vereadores, Pelotas tinha 248,6 mil eleitores aptos, dos quais 60,5 mil, o equivalente a 24,3%, se abstiveram e não votaram no primeiro turno. Do total, apenas 728 tinham 16 ou 17 anos.

Embora a maior parte do processo possa ser feita pela internet, eleitores que ainda não possuem cadastro biométrico têm até esta terça-feira (7) para solicitar o agendamento pelo sistema de autoatendimento eleitoral do TSE — é o caso dos eleitores menores de idade. Após o agendamento, será necessário comparecer presencialmente até o cartório eleitoral para concluir o registro biométrico.

Além do alistamento eleitoral, o prazo de 6 de maio também vale para eleitores que precisam atualizar dados junto à Justiça Eleitoral, incluindo mudança de endereço, correção de dados ou troca de local de votação.

Como solicitar o título de eleitor em Pelotas

Para solicitar o cadastro eleitoral ou mudanças no título de eleitor, é possível solicitar pela internet até o dia 6 de maio no site da Justiça Eleitoral. Novos eleitores que ainda não têm biometria cadastrada têm até 7 de abril para fazer o agendamento, também pelo site.

Em Pelotas, os cartórios eleitorais da 34ª, da 60ª e da 164ª zona eleitoral ficam na Avenida Ferreira Viana, 1.159, em frente ao fórum. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h.

Passos necessários:

Foto de documento de identidade oficial com foto.

Selfie segurando o documento ao lado do rosto.

Comprovante de domicílio emitido nos últimos três meses.