Por que dois veleiros estrangeiros estão atracados no Cais do Porto Velho em Rio Grande?

Dois grandes veleiros estão chamando a atenção de quem passa no Cais do Porto Velho de Rio Grande nesta terça- feira (14). A embarcação menor tem bandeira holandesa e é chamada de J.R. Tolkien, já a maior, finlandesa e leva o nome de Amazone, ambas contam com uma tripulação russa. Eles atracaram por volta das 15h15min da tarde de segunda-feira (13).

Embarcações precisaram parar em Rio Grande por danos nos motores. Joanna Manhago/Grupo RBS

Mesmo com as velas abaixadas, o tamanho deles chama a atenção de quem passa por ali. De acordo o comandante da finlandesa, Aleksandr Skorokhodov, Rio Grande não estava na rota dos veleiros, mas por causa de danos no motor, foi necessário parar.

— Estamos resolvendo tudo ainda. Ainda vamos ter pelo menos um dia de manutenção. Enquanto isso a tripulação está passeando.

Os barcos ficam sediados em Itajaí, em Santa Catarina, mas realizam eventualmente expedições para a Antártida.

Com tripulação russa, embarcação tem 11 cabines duplas e acomoda 22 pessoas. Eran Bassar/Marine Traffic

A embarcação holandesa saiu no dia 26 de março do Porto de Ushuaia, na Argentina. Já a finlandesa saiu de Punta del Leste, no Uruguai, no dia 8 de abril.

— Nós estamos voltado de uma longa viagem da Antártida e nos encontramos no caminho. Agora vamos voltar para Itajaí — contou Aleksandr.



