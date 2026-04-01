Polícia Federal passa a atender público no Shopping Pelotas para emissão de passaportes

Estrutura funciona a partir de um contrato de cessão gratuita com duração de 10 anos. Gabriel Belfagger / Reprodução RBS TV

A Polícia Federal (PF) passou a operar, desde segunda-feira (30), um novo posto de atendimento ao público em Pelotas. Localizada no Shopping Pelotas, a unidade concentra serviços de emissão e entrega de passaportes, além de processos de regularização migratória para estrangeiros.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

Com a mudança, a sede da delegacia na Avenida Duque de Caxias, no bairro Fragata, deixa de realizar atendimento ao público externo para esses serviços.

Segundo o agente da Polícia Federal Leandro Comini, a alteração busca melhorar o acesso e as condições de atendimento.

— O que muda na prática é que a população agora está mais próxima do posto. Estávamos em um ponto da cidade mais afastado e agora estamos em um local central e específico para o atendimento ao público. Diferente de uma delegacia, que é um ambiente de segurança com circulação de agentes armados, aqui a população será mais bem atendida — explica.

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Orientações aos usuários

Quem já possuía agendamento prévio deve se dirigir diretamente ao novo endereço. Não é necessário realizar qualquer alteração no sistema, já que apenas o local do atendimento foi modificado.

O agendamento segue sendo feito exclusivamente pelo site oficial da Polícia Federal.

Estrutura e parceria

A Delegacia da PF em Pelotas é referência para outros 11 municípios da Região Sul. Mensalmente, o órgão realiza cerca de 500 emissões de passaportes e 150 atendimentos de regularização migratória.

A nova unidade funciona a partir de um contrato de cessão gratuita com duração de 10 anos. Pelo acordo, o Shopping Pelotas ficou responsável pela adequação do espaço e pelos custos operacionais, como energia elétrica, água e manutenção.

Enquanto o posto no shopping assume o atendimento ao público, a sede no bairro Fragata passa a concentrar exclusivamente atividades de polícia judiciária e investigações criminais.



