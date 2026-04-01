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Polícia Federal passa a atender público no Shopping Pelotas para emissão de passaportes

Novo posto centraliza serviços migratórios e emissão de documentos; delegacia no bairro Fragata ficará restrita a investigações criminais

Igor Islabão

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