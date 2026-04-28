Pescadores relatam frustração na reta final da safra do camarão e cobram seguro-defeso

Preço valorizado do quilo não compensa a baixa captura para mais de 4 mil famílias. Ígor Islabão / Grupo RBS

A reta final da safra do camarão na Zona Sul do Estado é marcada por um sentimento de frustração entre os pescadores artesanais. A pouco mais de um mês para o encerramento do período de captura, a expectativa de uma temporada produtiva não se confirmou. A prefeitura de Rio Grande estima que o volume extraído esteja 50% abaixo do esperado.

A pesca permanece liberada até o dia 31 de maio. Após essa data, entra em vigor o período de defeso, quando a atividade fica suspensa até fevereiro do ano seguinte para garantir a preservação da espécie. Atualmente, 4.230 famílias de Rio Grande, São José do Norte, Pelotas e São Lourenço do Sul dependem diretamente da atividade.

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— Em algumas localidades foi muito fraco, alguns pescadores pescaram muito pouco. E agora, para o final da safra mesmo, a expectativa é de pouquíssimo camarão — afirma Nilton Machado, presidente da Colônia de Pescadores Z-3.

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O secretário municipal de Pesca e Aquicultura de Rio Grande, Luiz Gautério, confirma que o desempenho ficou aquém das projeções iniciais. Segundo ele, as características geográficas do estuário costumam favorecer a captura nos meses de abertura da temporada.

— A safra apresentou uma mediana capacidade de extração, o que deverá se manter ao longo do mês de maio. Aqui na região, a safra ocorre com maior expressividade nos primeiros meses, muito em razão da hidrodinâmica no contexto do estuário — comenta Gautério.

Custos superam lucro

Embora o preço do quilo do camarão descascado varie entre R$ 60 e R$ 65, o baixo volume inviabiliza o lucro. Em diversos casos, o valor arrecadado não cobre os custos com combustível e manutenção das redes.

— Não adianta o camarão estar valendo mais se quase não tem captura. Teve semana que o gasto para sair pescar foi maior que o retorno — relata o pescador João Bastos.

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Fatores climáticos e ambientais

Especialistas apontam que a enchente de maio de 2024 e o excesso de chuvas recente influenciaram negativamente o ciclo de vida do crustáceo. O aumento do volume de água doce reduz a salinidade da Lagoa dos Patos, dificultando o desenvolvimento dos juvenis e dispersando os cardumes para áreas de difícil acesso.

Além do clima, a pesca predatória com redes de arrasto antes do período permitido também comprometeu os estoques naturais.

Defeso começa em 31 de maio e há cobrança por parcelas atrasadas

Com o encerramento da safra se aproximando, cresce a preocupação da categoria com os próximos meses, quando parte dos trabalhadores depende do Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal (SDPA), conhecido como seguro-defeso.

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A partir de 1º de junho, pescadores que se enquadram nos critérios legais poderão solicitar o benefício, pago pelo governo federal em cinco parcelas no valor de um salário mínimo.

— Os pescadores poderão ingressar com pedido de seguro-defeso ao final da safra. O que este ano será competência do Ministério do Trabalho e Emprego e não mais do INSS. Alteração que irá garantir a efetividade no pagamento do benefício — afirma Gautério.

Entretanto, em Rio Grande, cerca de 300 pescadores ainda não receberam parcelas referentes ao ano passado, segundo relatos da categoria.

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Em nota, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), responsável pelo repasse, afirma não há definição sobre solicitações anteriores a 1º de novembro, período em que a gestão do benefício ainda era de responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

“Os requerimentos foram feitos ao INSS, e a gestão do benefício passou ao MTE em 1º de novembro. No Rio Grande do Sul, há 3.190 requerimentos de seguro-defeso. Desses, 1.217 já foram pagos, considerando também o pagamento do dia 24 de março, totalizando cerca de R$ 2 milhões. Novos critérios foram adotados para evitar fraudes”, diz a nota.

A situação gera insegurança entre os trabalhadores justamente às vésperas de um novo período de paralisação obrigatória.

— Esse último mês não deve ter muita diferença. A gente torce para que no próximo ano a safra melhore. Não podemos ter enchentes esse ano no inverno, porque isso prejudica de novo a lagoa e a próxima safra — finaliza o pescador João Bastos.





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