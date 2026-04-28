Geral

Zona Sul
Notícia

Pescadores relatam frustração na reta final da safra do camarão e cobram seguro-defeso

Captura será suspensa em 31 de maio para reprodução da espécie; categoria manifesta preocupação com atrasos em parcelas do governo federal

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS