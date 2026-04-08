Pelotas suspende aulas na rede municipal em razão de ciclone extratropical

Previsão é de que efeitos do ciclone sejam mais intensos no final da manhã e até a metade da tarde. André Ávila / Agencia RBS

As aulas na rede pública de ensino de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, estão suspensas nesta quarta-feira (8), devido à atuação de um ciclone extratropical no Estado.

O objetivo, segundo a prefeitura, é preservar a segurança da comunidade, especialmente durante deslocamentos pela cidade.

A decisão da prefeitura atende à uma orientação da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, que alerta para a previsão de ventos fortes durante a quarta-feira.

Segundo o Centro Interinstitucional de Observação e Previsão de Eventos Extremos (Ciex), da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), a previsão é de que os efeitos do ciclone sejam mais intensos no final da manhã e até a metade da tarde. Há possiblidade de ventos que podem atingir 90km/h.