Pelotas suspende aulas na rede municipal em razão de ciclone extratropical

As aulas na rede pública de ensino de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, estão suspensas nesta quarta-feira (8), devido à atuação de um ciclone extratropical no Estado.
O objetivo, segundo a prefeitura, é preservar a segurança da comunidade, especialmente durante deslocamentos pela cidade.
A decisão da prefeitura atende à uma orientação da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, que alerta para a previsão de ventos fortes durante a quarta-feira.
Segundo o Centro Interinstitucional de Observação e Previsão de Eventos Extremos (Ciex), da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), a previsão é de que os efeitos do ciclone sejam mais intensos no final da manhã e até a metade da tarde. Há possiblidade de ventos que podem atingir 90km/h.
Mais cedo, a prefeitura de Rio Grande também anunciou a suspensão preventiva das aulas na cidade em razão do evento climático.