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Pelotas suspende aulas na rede municipal em razão de ciclone extratropical

Medida busca evitar riscos devido à previsão de ventos de até 90km/h durante o deslocamento escolar nesta quarta-feira

Júlia Ozorio

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