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Saneamento básico 
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Pelotas sobe três posições em ranking nacional de saneamento, mas segue entre piores colocadas do país

Município avançou para o 78º lugar, mas trata apenas 17,83% do esgoto gerado, segundo Instituto Trata Brasil

Laura Cosme

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