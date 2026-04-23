Pelotas sobe três posições em ranking nacional de saneamento, mas segue entre piores colocadas do país

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Os dados utilizados no levantamento são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), referentes ao ano de 2024. Felipe Valduga / Grupo RBS

O baixo índice de tratamento de esgoto segue como o principal entrave para Pelotas no Ranking do Saneamento 2025, divulgado pelo Instituto Trata Brasil.

Mesmo avançando três posições e passando do 81º para o 78º lugar entre os 100 maiores municípios brasileiros, o município ainda aparece entre os últimos colocados da lista nacional.

A 18ª edição do ranking avalia indicadores como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, perdas na distribuição e investimentos no setor.

Com nota final de 5,59, Pelotas teve melhora na classificação, mas ainda enfrenta desafios, especialmente na ampliação do saneamento sanitário. Os dados utilizados no levantamento são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), referentes ao ano de 2024.

Tratamento no esgoto é apontado como principal problema

Segundo o estudo, a cidade possui 96,48% de cobertura no abastecimento de água e atendimento urbano universalizado, com 100%. Na coleta de esgoto, os índices também são superiores a 80%, chegando a 87,16% na área urbana.

Além disso, o principal problema apontado pelo ranking está no tratamento do esgoto. Conforme o ranking, apenas 17,83% do volume gerado recebe tratamento, índice considerado baixo e que impacta diretamente na nota geral do município.

Outro desafio identificado são as perdas no sistema de distribuição. Mais da metade da água produzida, correspondendo a 54,65%, se perde antes de chegar ao consumidor, enquanto as perdas no faturamento atingem 43,58%.

Até 2033, o município precisa chegar a 90% do esgoto tratado, meta estabelecida pelo marco regulatório do saneamento.

Em nota, o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) afirma que os dados de 2024 não consideram as duas unidades de tratamento no município que entraram em funcionamento entre o final de 2024 e 2025.

"É importante frisar que os dados, além de avaliarem exclusivamente os 100 maiores municípios do Brasil, são referentes a 2024, anteriores à plena operação de duas unidades [...] a Estação de Tratamento de Água (ETA) São Gonçalo e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Novo Mundo. A ETA foi inaugurada no segundo semestre do ano da coleta dos dados e, atualmente, tem sua vazão ampliada para 250 litros por segundo, chegando a cerca de 20% da água distribuída aos pelotenses", afirma um trecho da nota.

Sanep visa investir em obras para alcançar meta de saneamento

Para ampliar a cobertura de saneamento e melhorar os índices de tratamento de esgoto no município, o Sanep vai construir duas novas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs): Engenho e Simões Lopes.

As obras foram assinadas no ano passado e foram viabilizadas por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), dentro do programa federal Saneamento para Todos. O investimento total previsto é de R$ 125,6 milhões.

Segundo a prefeitura, as duas novas estações devem praticamente dobrar a capacidade atual de tratamento de esgoto de Pelotas.

O prazo estimado para conclusão das obras é de cerca de dois anos após a assinatura dos contratos com as empresas vencedoras. A previsão é de que o contrato com a empresa vencedora da licitação seja assinado em maio.

A principal intervenção será a ETE Engenho, com investimento total de R$ 79,7 milhões. A unidade terá capacidade para tratar 225 litros por segundo e deverá beneficiar cerca de 130 mil moradores. Já a ETE Simões Lopes contará com investimento de R$ 55 milhões.

A área atendida pela nova estação inclui os bairros Balsa, Centro, Cruzeiro, Dunas, Fátima, Jardim Europa, Loteamento Bela Vista, Navegantes, Porto, São Gonçalo e Vasco Pires.

Em nota, a autarquia afirma que as novas unidades devem refletir nos próximos rankings do Trata Brasil. "A avaliação da autarquia é positiva, considerando a perspectiva de avanços significativos em esgotamento sanitário", destaca um trecho.

Cidades gaúchas presentes na pesquisa

Entre os municípios gaúchos presentes no ranking, Pelotas ficou atrás de Porto Alegre, Caxias do Sul e Canoas.

Caxias do Sul foi a cidade gaúcha com a melhor colocação, na 51ª posição, com crescimento de 11 lugares em comparação com 2024.

Em seguida aparece Porto Alegre, em 49º, mas com queda de cinco posições. Canoas surge em 67º lugar, subindo 12 posições



