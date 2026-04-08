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Pelotas se prepara para ciclone e Defesa Civil alerta: “Hoje é um dia de prevenção”

Município mobiliza equipes e suspende aulas diante da previsão de ventos de até 85 km/h

Frederico Feijó

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