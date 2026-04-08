Pelotas se prepara para ciclone e Defesa Civil alerta: “Hoje é um dia de prevenção”

A atuação de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul colocou Pelotas em estado de atenção nesta quarta-feira (8), com mobilização de equipes e reforço nos alertas à população. A previsão indica ventos persistentes e rajadas de até 85 km/h, elevando o risco de ocorrências ao longo do dia.
Segundo o secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, Milton Martins, o município já vinha se preparando para o cenário com base em dados de diferentes centros meteorológicos.
— Hoje é um dia de prevenção. Não podemos atacar o vento, mas podemos nos preparar. A orientação é evitar situações de risco e sair de casa apenas quando necessário — afirmou, em entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Zona Sul.
De acordo com o secretário, a preparação envolveu monitoramento contínuo das condições climáticas e a organização de equipes de plantão para resposta rápida a possíveis ocorrências.
— A gente vem se preparando há três, quatro dias, apoiado pelas previsões. Ontem tivemos um cenário com chuva e pouco granizo, mas hoje a preocupação maior é com o vento, principalmente até a metade da tarde — explica.
A Defesa Civil alerta que ventos acima de 60 km/h já representam risco elevado, com possibilidade de queda de árvores, postes e destelhamentos, especialmente em áreas mais expostas.
— Por isso, reforçamos o alerta para que as pessoas não permaneçam embaixo de árvores ou próximas à rede elétrica — destaca Martins.
Apesar das condições adversas, até o início da manhã não havia registro de ocorrências graves no município. As equipes seguem mobilizadas ao longo do dia para atendimento de possíveis demandas.
A recomendação das autoridades é evitar deslocamentos desnecessários e redobrar os cuidados durante o período mais crítico, que deve se concentrar entre o fim da manhã e a tarde.
— A gente espera passar por essa situação sem maiores problemas, mas toda a estrutura está preparada para agir, se necessário — completa o secretário.
As aulas nas redes municipais de Pelotas, Rio Grande e São José do Norte foram suspensas nesta quarta-feira como medida preventiva diante do avanço do ciclone. A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) também suspendeu as atividades presenciais, visando à segurança de alunos, professores e funcionários.
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