Revitalização do Calçadão de Rio Grande deve começar em maio; veja o que prevê o projeto

O investimento total será de R$ 3,122 milhões, com recursos oriundos de contrapartida da Corsan/Aegea. Thaina Martins / RBS TV

A obra de revitalização do Calçadão de Rio Grande, localizado na Rua General Bacelar, foi apresentada na noite de quinta-feira (23) a lojistas da região central do município. A expectativa da prefeitura é de que a licitação seja publicada na próxima segunda-feira (27), e que os trabalhos comecem em maio, após a habilitação da empresa vencedora.

O projeto prevê intervenções no trecho entre as ruas Benjamin Constant e General Neto, abrangendo uma área aproximada de 6,5 mil metros quadrados. O investimento total será de R$ 3,122 milhões, com recursos oriundos de contrapartida da Corsan/Aegea.

Segundo a chefe do Gabinete de Programas e Projetos Especiais (GPPE), Giovana Trindade, a reunião teve como principal objetivo detalhar o projeto e esclarecer como será a execução das obras, buscando minimizar impactos no comércio local.

— A gente acredita que em torno de um mês já esteja com a empresa habilitada. É uma reunião muito importante em função de a gente apresentar o projeto da revitalização do calçadão e também como vai funcionar a execução da obra, para que todos os comerciantes e lojistas possam atuar de forma ininterrupta — afirma.

Comércio terá acesso mantido

A revitalização será dividida em três fases. A primeira contempla obras subterrâneas, com retirada do piso existente, escavações, instalação de passarelas, substituição de tubulações e construção de caixas e poços de visita.

Na segunda etapa será realizada a pavimentação, com colocação de diferentes tipos de piso e nivelamento de tampas e grades já existentes no trecho.

Já a terceira fase será voltada à instalação de mobiliário urbano, prevista para o último mês da obra.

Conforme a prefeitura, a execução foi planejada para reduzir transtornos aos estabelecimentos comerciais. As obras de drenagem, esgoto e rede elétrica ficarão concentradas no eixo central do Calçadão.

Será mantida uma faixa de calçada de 1,50 metro em cada lado para acesso às lojas, além da instalação de guarda-corpos para segurança dos pedestres e passarelas de interligação.

Durante o período da intervenção, não haverá bloqueio de acesso aos estabelecimentos.

— A previsão inicial é de 10 meses, teremos duas equipes atuando, mas também temos uma previsão El Niño, então, isso pode mudar — complementa Giovana.

Para Letícia Vanzelote, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Grande e São José do Norte, o projeto apresentado é coerente com as necessidades da região.

— O Executivo apresentou um projeto consciente, com recursos em caixa, que é um passo importante para uma revitalização do Centro Histórico — afirma.

Mudanças visuais e acessibilidade

O projeto prevê a instalação de piso tipo paver holandês em duas tonalidades. O material foi escolhido pela durabilidade, facilidade de manutenção e possibilidade de remoção e reinstalação sem desperdício.

Além disso, também apresenta melhor desempenho em relação ao solo e auxilia na drenagem do local.

Segundo Giovana Trindade, um dos principais objetivos do projeto é corrigir problemas estruturais e melhorar a acessibilidade no espaço público.

— A última obra aconteceu ainda na década de 90. A gente tem várias intervenções que são necessárias, principalmente a questão visual do próprio Calçadão e também a questão do uso — destaca.

Na área de drenagem pluvial, o sistema será totalmente reestruturado. A nova rede será instalada no eixo do Calçadão, com tubulações de concreto de 400 e 600 milímetros de diâmetro, além de caixas de captação com grelhas metálicas espaçadas, em média, a cada 30 metros.

O projeto foi aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), Secretaria de Município de Planejamento, Habitação e Regularização Fundiária (SMPLANH) e Conselho Municipal do Patrimônio Histórico.

Por estar inserida no Centro Histórico, a obra terá acompanhamento arqueológico obrigatório e monitoramento durante as escavações.





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