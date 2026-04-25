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 R$ 3,1 milhões
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Revitalização do Calçadão de Rio Grande deve começar em maio; veja o que prevê o projeto

Obra na Rua General Bacelar será dividida em três fases e tem prazo de conclusão de 10 meses; acesso às lojas será mantido

Laura Cosme

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