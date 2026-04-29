Obra de R$ 65 milhões para contenção de cheias em Rio Grande tem orçamento encaminhado, diz prefeitura

Projeto prevê construção do dique, sistema de drenagem e realocação de 16 famílias. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

A obra da Orla do Saco da Mangueira, que inclui a construção de um dique de proteção na Lagoa dos Patos, na região norte de Rio Grande, está com o orçamento de R$ 65 milhões encaminhado para a execução. A informação foi confirmada pela chefe de Gabinete de Programas e Projetos Especiais (GPPE), Giovana Trindade.

Anteriormente, o município contava com R$ 42 milhões a fundo perdido do governo federal, o que inviabilizava a execução completa do sistema de proteção contra alagamentos.

Agora, outros R$ 22 milhões foram obtidos como possibilidade de financiamento também dentro do PAC do governo federal, ou seja, trata-se de um financiamento, que ainda precisa ser formalizado.

Segundo a secretária, o valor garante a funcionalidade principal do projeto, embora não cubra todas as etapas previstas de urbanização da área.

— A gente tem aí a disponibilidade de todo o recurso, mas essa questão do financiamento ainda precisa de algumas tratativas para se consolidar — afirma Giovana Trindade.

Com os recursos atuais, a proposta contempla a construção do dique, aterros, casas de bombas e o sistema de macrodrenagem. A expectativa da prefeitura é de que, após a conclusão, os bairros Navegantes, Dom Bosquinho e Lar Gaúcho deixem de sofrer com alagamentos provocados pela elevação da Lagoa dos Patos.

Licitação tem nova data para ser concluída

Embora a questão orçamentária esteja encaminhada, o processo licitatório da obra sofreu alterações no cronograma. No início de dezembro, a previsão era de que a licitação fosse concluída no primeiro trimestre deste ano, prazo que não se confirmou.

Agora, a administração municipal informou a prorrogação para junho do envio do termo de referência e do projeto à Caixa Econômica Federal, etapa necessária para a abertura da licitação. Após a análise e aprovação técnica, o município poderá lançar o edital.

— A gente tinha um prazo até 28 de fevereiro para encaminhar esse termo de referência à Caixa fazer a análise. Mas a gente conseguiu um prazo maior, então esse prazo foi prorrogado para junho. Em junho, a gente tem que encaminhar esse termo de referência e o projeto para aprovação da Caixa — explica do GPPE.

A contratação do projeto será feita por meio de licitação semi-integrada. Nesse modelo, a prefeitura apresenta o projeto básico e a empresa vencedora assume a responsabilidade de elaborar o projeto executivo e executar a obra.

— A gente tem o projeto básico, então na licitação a gente contrata o projeto executivo e a execução da obra — comenta Giovana.

Com isso, mesmo após a conclusão da licitação, ainda haverá etapas técnicas antes do início efetivo dos trabalhos, já que a empresa contratada precisará desenvolver os projetos executivos necessários para o começo da obra, que deve ficar para 2027.

Famílias precisarão ser realocadas

Outro ponto previsto no projeto é a necessidade de remoção de moradores localizados na área do antigo canalete da Avenida Major Carlos Pinto. Inicialmente, estimava-se impacto sobre 62 edificações, mas novos estudos reduziram o número.

Segundo o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Glauber Gonçalves, o traçado atualmente considerado menos impactante prevê a realocação de 16 famílias.

— As propostas de realocação, levando em conta as orientações sociais, deve ser realizada no entorno da área original, e os projetos preveem construção de moradias, que estão sendo encaminhados para oportunidades junto a órgãos de financiamento de intervenções urbanas e habitacionais — afirma Glauber Gonçalves.

Entre os órgãos em que a prefeitura está com tratativas para o financiamento estão o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Caixa Econômica Federal e Ministério das Cidades.

Como o projeto minimiza as cheias?

O projeto prevê o deslocamento da margem da Lagoa entre 50 e 80 metros para dentro da água, com aterros que permitirão reforçar a contenção e criar novas áreas urbanizáveis. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

O principal eixo da obra é a construção de um dique ao longo da orla da Lagoa dos Patos, na região conhecida como Saco da Mangueira.

O dique terá uma cota superior ao nível histórico de inundação. Na prática, a estrutura funcionará como uma barreira física para impedir que a água da Lagoa dos Patos avance sobre áreas urbanizadas durante períodos de vento forte, maré elevada e eventos climáticos extremos.

Além disso, o projeto prevê o deslocamento da margem da Lagoa entre 50 e 80 metros para dentro da água, com aterros que permitirão reforçar a contenção e criar novas áreas urbanizáveis.

Conforme Glauber Gonçalves, o dique impediria o escoamento natural da chuva para a lagoa. Além disso, o projeto também prevê a implantação de um sistema complementar de drenagem, com canaletas, redes subterrâneas e casas de bombas para retirar a água acumulada em situações críticas.