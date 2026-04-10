Obra da nova ponte da Colônia Z3, aguardada desde 2024, começa em Pelotas

Desde a enchente de 2024, a ligação entre a Z3, a praia do Totó e a zona urbana da cidade é feita por meio de uma ponte provisória instalada pelo Exército. Divulgação / SDR / Prefeitura de Pelotas

Teve início nesta sexta‑feira (10) o desvio na estrada de acesso à Colônia de Pescadores Z3, em Pelotas, primeira etapa da obra da nova ponte definitiva sobre o chamado Arroio Sujo. A intervenção antecede a construção da estrutura em concreto, prometida como solução para um problema histórico de acesso à comunidade.

Desde a enchente de 2024, a ligação entre a Z3, a praia do Totó e a zona urbana da cidade é feita por meio de uma ponte provisória instalada pelo Exército, após a destruição das estruturas de madeira que existiam no local.

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Ao vistoriar o início dos trabalhos, o prefeito Fernando Marroni afirmou que a nova ponte deve evitar que a localidade volte a ficar isolada em períodos de cheias.

Estrutura provisória será deslocada

Nesta fase inicial, equipes trabalham na cravação das estacas que servirão de base para a transferência da ponte provisória, que será instalada cerca de seis metros adiante do ponto atual, na direção da Lagoa dos Patos. A movimentação da estrutura, com 5,35 metros de largura, ficará a cargo do Exército Brasileiro.

A mudança permitirá o início da construção da ponte definitiva em concreto, projetada com 10 metros de largura, o que deve possibilitar a passagem simultânea de veículos em sentidos opostos. O projeto também prevê a inclusão de calçada lateral, separando o trânsito de veículos da circulação de pedestres.

Investimento e execução

O contrato para a execução da obra foi assinado em fevereiro deste ano, após licitação. O investimento previsto é de R$ 897 mil, com recursos do Fundo Nacional da Defesa Civil, do governo federal.

A responsabilidade pelo projeto e pela construção é da Pizzato Engenharia, empresa sediada em Alvorada.





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