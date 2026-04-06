Obelisco Republicano de Pelotas passará por restauro

Intervenção também prevê a requalificação do entorno do monumento, com melhorias de acessibilidade e infraestrutura. Arquivo / Secom / Prefeitura de Pelotas

O Obelisco Republicano, no bairro Areal, em Pelotas, passará por obras de restauração a partir desta segunda-feira (6). A intervenção também prevê a requalificação do entorno do monumento, com melhorias de acessibilidade e infraestrutura.

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1955, o obelisco é um dos marcos históricos da cidade. A obra está orçada em R$ 138,5 mil e deve ser concluída em até dois meses.

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O que será feito

O projeto inclui o restauro da estrutura, com recuperação e pintura, além da reorganização do espaço ao redor. Estão previstas a instalação de piso, bancos, passeios com acessibilidade, placa informativa e novo paisagismo.

Também haverá intervenções no entorno imediato, como a implantação de faixa de pedestres e rampas de acessibilidade nas proximidades.

Os recursos são provenientes do Ministério do Turismo, com contrapartida do município. A obra será executada pela empresa MI Construções e Soluções Ltda, única participante da licitação.

O investimento integra uma emenda parlamentar de R$ 250 mil. A prefeitura avalia como utilizar o valor restante em melhorias no local.

Marco histórico

Erguido em 1885 por iniciativa do Partido Republicano de Pelotas, o Obelisco Republicano homenageia os ideais republicanos e a memória de Domingos José de Almeida, figura importante da história política do Rio Grande do Sul.

Domingos de Almeida foi um dos redatores da Constituição da República Rio-Grandense e ocupou cargos como ministro do Interior e da Fazenda. Também atuou como deputado provincial e participou de iniciativas de alfabetização no Estado.

O monumento foi inaugurado em 7 de abril de 1885, em referência à abdicação de Dom Pedro I, em 1831. Em 1955, tornou-se o primeiro bem de Pelotas tombado pelo Iphan, se tornando um símbolo do patrimônio cultural e da memória urbana da cidade.



