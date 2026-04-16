“O Taim é acompanhado o tempo todo”, afirma diretor sobre monitoramento após gripe aviária

Área foi reaberta para pesquisas após cumprir protocolo sanitário, mas vigilância segue ativa. Lauro Alves / Agencia RBS

O monitoramento sanitário na Estação Ecológica do Taim segue de forma contínua, mesmo após a reabertura da área para atividades de pesquisa nesta quinta-feira (16). Segundo autoridades, a unidade permanece sob vigilância permanente, com acompanhamento diário de possíveis casos de gripe aviária.

— Não há um momento em que esse monitoramento cesse. O Taim é acompanhado o tempo todo, com verificação de animais mortos ou com sinais clínicos e coleta de amostras para diagnóstico — afirma o diretor do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal do Estado, Fernando Groff.

Leia Mais Estação Ecológica do Taim é fechada após confirmação de caso de gripe aviária

Leia Mais Entenda os critérios para a reabertura da Estação Ecológica do Taim após surto de gripe aviária

A reabertura ocorreu após o cumprimento do protocolo sanitário exigido para casos de gripe aviária, que prevê 28 dias consecutivos sem novos registros da doença. O prazo foi contado a partir da última detecção de aves mortas, registrada em 18 de março.

— A gente segue a ficha técnica de influenza, que prevê esse período de espera. Com isso, a área pode ser liberada — explica Groff.

Leia Mais Estação Ecológica do Taim reabre após interdição por gripe aviária

A Estação Ecológica do Taim havia sido interditada no início de março, após a confirmação de um foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1) em cisnes-coscoroba encontrados na Lagoa da Mangueira.

Apesar da desinterdição sanitária, o acesso ao local segue restrito a pesquisadores. A circulação foi limitada de forma preventiva para reduzir o risco de disseminação do vírus entre animais silvestres.

— O pessoal do ICMBio já liberou as atividades de pesquisa. É um trabalho contínuo, com estudos de longo prazo, que não podem parar — afirma.

De acordo com Groff, o foco identificado ficou restrito à espécie cisne-coscoroba. Outras aves chegaram a ser monitoradas durante o período, mas não houve confirmação de transmissão para outras espécies.

— Monitoramos outras espécies, mas não houve transmissão confirmada. Foi um evento pontual — diz.

Apesar de a doença ter potencial zoonótico, o risco para a população é considerado baixo, especialmente fora de ambientes com contato direto com animais infectados.

— Não há perigo imediato para a população. Os casos de transmissão para humanos, no mundo, envolvem contato muito próximo e prolongado com animais doentes. Mesmo assim, é importante não manipular aves mortas e acionar os órgãos responsáveis — orienta.



