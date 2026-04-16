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“O Taim é acompanhado o tempo todo”, afirma diretor sobre monitoramento após gripe aviária

Fernando Groff, do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal do Estado, detalha atuação na Estação Ecológica

Joanna Manhago

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