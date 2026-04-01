O que é o corredor verde que pode colocar o Porto do Rio Grande em rota sustentável com a Europa

O avanço de um corredor verde marítimo ligando o Porto do Rio Grande à Europa foi um dos principais encaminhamentos da quarta edição do Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul, encerrado nesta quarta-feira (1º), em Rio Grande.
A proposta coloca a cidade em uma rota internacional voltada à redução de emissões de gases de efeito estufa no transporte marítimo — um dos pontos centrais das exigências ambientais do mercado europeu.
O que é o “caminho verde”
O chamado corredor verde é uma rota de navegação planejada para tornar o transporte marítimo menos poluente. Na prática, envolve o uso de combustíveis mais limpos e de tecnologias mais eficientes nos navios.
No caso da ligação entre o sul do Estado e a Europa — com destino aos portos de Antuérpia e Roterdã —, já há operações com o combustível B24, que mistura 24% de biocombustível.
Esse tipo de combustível permite uma redução entre 20% e 30% nas emissões durante as viagens, segundo dados apresentados no evento.
Além do impacto ambiental, a iniciativa também tem efeito econômico: ao se adequar às regras ambientais internacionais, o Porto do Rio Grande passa a integrar rotas mais competitivas no comércio exterior.
— A economia azul envolve todas as atividades ligadas ao mar com sustentabilidade — afirmou Artur Gibbon, presidente da Associação Arranjo Produtivo Local Marítimo RS.
Debates e próximos passos
Realizado na Câmara do Comércio da Cidade do Rio Grande, o fórum integrou a programação do Festimar e reuniu representantes do poder público, setor privado, universidades e sociedade civil.
Ao longo de três dias, foram discutidos temas como inovação, logística sustentável e turismo náutico, com foco no aproveitamento econômico do mar aliado à preservação ambiental.
Outro encaminhamento foi a assinatura de um protocolo de intenções entre Rio Grande e o município português de Peniche, voltado à cooperação internacional.
— A partilha de conhecimentos é o que transforma os territórios. Estamos separados por um oceano, mas ligados por ele — disse o prefeito de Peniche, Filipe Sales.
Para a prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira, o desafio agora é estruturar esse potencial.
— Temos tudo para ser referência em economia azul. O que precisamos é organizar e planejar melhor esse desenvolvimento — afirmou.
A avaliação dos organizadores é de que o fórum avança para uma fase mais prática, com implementação de projetos. Entre eles, o próprio corredor verde, apontado como uma das principais apostas para alinhar desenvolvimento econômico e sustentabilidade na região.
Uma nova reunião, prevista para abril dentro do Grande Pacto pela Inovação, deve discutir a execução das propostas.
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