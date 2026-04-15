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Novo presidente da Associação Rural de Pelotas projeta mandato focado em integração do setor

Rodrigo Azambuja, de 39 anos, assume a entidade com meta de ampliar representatividade e articulação do agro em ano da 100ª Expofeira

Frederico Feijó

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