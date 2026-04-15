Novo presidente da Associação Rural de Pelotas projeta mandato focado em integração do setor

Ler resumo

O médico veterinário Rodrigo Carneiro de Campos Azambuja é o novo presidente da ARP. Patrick Quadros / Divulgação

O novo presidente da Associação Rural de Pelotas (ARP), Rodrigo Carneiro de Campos de Azambuja, projeta um mandato voltado à integração do setor agropecuário e ao fortalecimento da representatividade da entidade. Ele foi eleito em 30 de março, durante assembleia geral ordinária.

Aos 39 anos, o dirigente assume a entidade em um momento simbólico, marcado pela realização da centésima edição da Expofeira de Pelotas, prevista para outubro.

— A expectativa é muito boa. Estamos à disposição para contribuir e a tônica da nossa gestão será a integração, a união, reunir todos do setor agropecuário em torno dos desafios, que não são poucos.

Foco na representatividade

Entre as prioridades, Azambuja aponta a necessidade de ampliar a articulação entre os diferentes elos do agro, com o objetivo de fortalecer pautas consideradas estratégicas para o setor.

— A principal meta é termos uma entidade cada vez mais representativa, que integre todos os elos do setor em torno das pautas sensíveis, para avançarmos rumo a um futuro mais próspero para o campo.

O dirigente também destaca o impacto do agro na economia e na sociedade.

— O campo é a base da nossa economia e é o que dá sustentabilidade e resiliência aos demais setores da comunidade.

Trajetória no agro

Natural de Bagé e radicado há mais de duas décadas em Pelotas, Azambuja é médico veterinário formado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), onde também concluiu mestrado e doutorado em zootecnia e produção animal, com atuação em parceria com a Embrapa Pecuária Sul.

Além da formação acadêmica, acumula experiência em consultoria e assistência técnica no setor. Desde 2010, atua com produtores rurais e, atualmente, é um dos diretores da empresa Foco Pampeano Técnica Agropecuária, que atende mais de 500 produtores no Rio Grande do Sul.

O novo presidente também mantém atividades como produtor rural, com atuação nas áreas de bovinos de corte, ovinos e produção leiteira.

Marco histórico

A gestão ocorre em um ano considerado emblemático para a entidade, fundada em 1898. A realização da centésima edição da Expofeira de Pelotas é apontada como um dos principais momentos do calendário.

— É uma responsabilidade dar continuidade ao trabalho iniciado lá atrás e realizar a histórica 100ª Expofeira — afirma.