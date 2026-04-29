Nove escolas da Zona Sul são premiadas por desempenho na alfabetização; veja a lista

Destaques foram para as cidades de Canguçu, Cristal, Herval, Piratini, Rio Grande, São José do Norte e São Lourenço do Sul. Renan Mattos / Agencia RBS

Nove escolas da Zona Sul foram reconhecidas entre as melhores do Rio Grande do Sul no programa Alfabetiza Tchê, iniciativa do governo estadual voltada ao fortalecimento da alfabetização na rede pública. A premiação, entregue nesta semana, contemplou instituições de sete municípios da região: Canguçu, Cristal, Herval, Piratini, Rio Grande, São José do Norte e São Lourenço do Sul.

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As unidades selecionadas fazem parte do grupo das 200 escolas gaúchas com os melhores indicadores de alfabetização e receberam incentivos financeiros que variam entre R$ 40 mil e R$ 80 mil. Os recursos devem ser aplicados em projetos pedagógicos e na qualificação do ensino. Além do valor em dinheiro, as instituições premiadas atuarão como escolas mentoras pelos próximos dois anos, compartilhando estratégias com unidades que precisam melhorar seus resultados.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Sant'Ana, em Rio Grande, foi uma das premiadas e receberá R$ 76 mil. A diretora Denise Lopes destaca que o reconhecimento é fruto de um trabalho contínuo, focado em atividades de letramento, raciocínio lógico e no uso da tecnologia como aliada pedagógica.

— As telas são aliadas, porque a educação faz parte da realidade social dos nossos estudantes — afirma a diretora.

Escola Municipal Sant'Ana, de Rio Grande, foi uma das contempladas, e vai receber R$ 76 mil. Divulgação/Prefeitura de Rio Grande

A instituição utilizará o recurso para investir em ações de alfabetização e terá a missão de auxiliar outra escola com desempenho abaixo do esperado, ajudando a elevar os indicadores educacionais.

As premiadas na Região Sul

Canguçu: EMEF Victor Marques Porto, EMEF Euclides da Cunha e EMEF Guido Timm Venzke.

EMEF Victor Marques Porto, EMEF Euclides da Cunha e EMEF Guido Timm Venzke. Rio Grande: EMEF Sant'Ana.

EMEF Sant'Ana. São José do Norte: EMEF Dom Frederico Didonet.

EMEF Dom Frederico Didonet. São Lourenço do Sul: EMEF Martinho Lutero.

EMEF Martinho Lutero. Cristal: EMEF Antônio Curi.

EMEF Antônio Curi. Herval: EMEF Padre Liborio Poersch.

EMEF Padre Liborio Poersch. Piratini: Escola Municipal Vera Maria de A Moreira.

Sobre o Alfabetiza Tchê

O programa conta com a adesão dos 497 municípios gaúchos e tem como meta garantir que todas as crianças estejam plenamente alfabetizadas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental. Desde 2023, a iniciativa já investiu R$ 34 milhões em formação de professores, materiais pedagógicos e apoio direto às redes de ensino.



