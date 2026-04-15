Navegação noturna de navios volta à Lagoa dos Patos após 42 anos

Após 42 anos, a Lagoa dos Patos voltou a receber navegação noturna de navios de grande porte.

A retomada ocorreu nesta terça-feira (14) com a viagem inaugural do navio PGC Taormina, que partiu do Porto do Rio Grande com destino a Porto Alegre. A viagem até a Capital deve durar cerca de 15 horas.

A navegação noturna para embarcações de grande porte só foi viabilizada após obras de dragagem e o reforço no sistema de iluminação da hidrovia.

A retomada ocorreu nesta terça-feira (14) com a viagem inaugural do navio PGC Taormina, que partiu do Porto do Rio Grande com destino a Porto Alegre. Stéfane Costa / Grupo RBS

— Pela primeira vez no Estado do Rio Grande do Sul, estamos fazendo a dragagem de todos os canais, desde o Polo Petroquímico, em Triunfo, até o Porto de Rio Grande. Além disso, estamos refazendo toda a sinalização, o que propiciou, pela primeira vez em 42 anos, essa navegação noturna — comenta Sandro Oliveira, diretor de relações institucionais da Portos RS.

Com a nova possibilidade operacional, as viagens pela Lagoa dos Patos devem ficar até um dia mais rápidas.

— Isso faz com que o frete do navio seja mais barato, os produtos fiquem mais baratos e o porto de Porto Alegre seja mais competitivo. Então, isso é um grande passo para a navegação no Estado — finaliza Oliveira.