Muro cai e atinge carros em garagem de empresa de ônibus em Rio Grande

Um muro da garagem da Transpessoal, empresa responsável pelo transporte coletivo de Rio Grande, caiu na manhã desta quarta-feira (8) e atingiu ao menos sete carros de funcionários. Apesar do impacto e danos materiais, não houve feridos.

A estrutura fica na Avenida Itália, na altura do número 1.704, às margens da RS-734. O espaço é utilizado pela empresa por meio de aluguel.

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Estrutura fica na Avenida Itália, às margens da RS-734. Joanna Manhago/Grupo RBS

De acordo com o diretor da Transpessoal, Rodrigo Koperek, não havia sinais prévios de problemas na estrutura.

— A empresa aluga o espaço e, até então, o muro não apresentava indícios de risco. Hoje, para nossa surpresa, tivemos a notícia de que ele caiu. Estamos trabalhando para organizar a situação e solucionar o problema o mais rápido possível — afirmou.

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A empresa informou que deve contratar um engenheiro para avaliar as causas do desabamento. Ainda não há confirmação se o caso tem relação com o vento forte registrado nesta quarta-feira ou se foi provocado por problemas estruturais.

Segundo Koperek, todos os veículos atingidos pertencem a funcionários, e a empresa deve assumir os prejuízos.

Empresa adiantou que deve assumir os prejuízos. Joanna Manhago/Grupo RBS

A reportagem esteve no local no fim da manhã. Na ocasião, apenas dois dos carros atingidos permaneciam na garagem; os demais já haviam sido retirados.



