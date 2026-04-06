MP move ação contra CEEE Equatorial para remoção de fios soltos em postes de Pelotas

Ministério Público quer que CEEE Equatorial apresente plano de trabalho para a remoção dos fios. Douglas Dutra / Agencia RBS

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) ajuizou uma ação civil pública contra a CEEE Equatorial devido à situação de fios e cabos soltos em postes de Pelotas. A medida busca obrigar a empresa a adotar ações corretivas e ampliar a fiscalização para solucionar o problema. A Prefeitura de Pelotas também é alvo da ação.

Entre os principais pedidos está a apresentação de um plano de trabalho em até 60 dias, com cronograma detalhado para a remoção de fios excedentes e irregulares. O documento deverá dividir a cidade por níveis de criticidade e prever a regularização de todo o perímetro urbano no prazo máximo de um ano.

A ação também exige a retirada imediata de cabos soltos, rompidos ou em situação de risco à população, sem necessidade de aviso prévio às operadoras de telecomunicações. Além disso, o Ministério Público pede a remoção de fiações clandestinas e a notificação das empresas responsáveis para regularização de estruturas inoperantes ou em excesso. Caso não haja resposta, a concessionária deverá executar o serviço por conta própria.

O MP ainda solicita a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, além da aplicação de multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento das determinações judiciais.

A ação prevê também a participação da Prefeitura de Pelotas no processo, com a obrigação de fiscalizar e apoiar as intervenções, estabelecendo uma espécie de “dupla verificação” sobre a regularidade da rede.

Para a Prefeitura de Pelotas, a ação pede que o município seja obrigado a fiscalizar e acompanhar as medidas adotadas pela CEEE Equatorial, além de prestar apoio para a remoção dos fios e cabos ociosos.

Procurada, a CEEE Equatorial respondeu em nota que já se manifestou no processo. A concessionária afirma que a fiação de telefonia e telecomunicações é de responsabilidade da empresa e que vai implementar uma plataforma digital de uso obrigatório para empresas de telefonia.

Nota da CEEE Equatorial

A CEEE Equatorial informa que todos os seus procedimentos internos seguem estritamente o previsto na legislação e na regulamentação do setor elétrico. Em relação à ação movida pelo Ministério Público em Pelotas, a Concessionária informa que já se manifestou no processo e aguarda decisão judicial sobre o tema.

A Distribuidora reforça que a fiação de telefonia e telecomunicações é de responsabilidade das respectivas empresas. A CEEE Equatorial cede o uso dos postes de forma compartilhada por exigência regulatória. Sempre que é identificada qualquer situação de risco, as empresas que possuem rede na região são notificadas para realizarem a adequação necessária, garantindo a segurança da população.