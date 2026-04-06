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MP move ação contra CEEE Equatorial para remoção de fios soltos em postes de Pelotas

Ação civil pública cobra plano de remoção, fiscalização permanente e indenização por danos coletivos

Gabriel Veríssimo

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