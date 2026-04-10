MP denuncia entidade que administra UPA de Pelotas por lucro indevido e pede suspensão do contrato

UPA Areal é administrada pelo IBSaúde desde 2020. Douglas Dutra / Agencia RBS

O Ministério Público (MP) denunciou o Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano (IBSaúde), entidade responsável pela gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Areal, em Pelotas, por suposta obtenção de lucro indevido. A prefeitura também foi incluída na ação, sob a alegação de uso irregular de uma organização sem fins lucrativos para prestação de serviço de natureza econômica.

A ação foi apresentada pelo promotor José Alexandre Zachia Alan e pede que a Justiça conceda liminar para suspender o termo de colaboração em até seis meses, sob pena de multa diária de R$ 50 mil. O prazo proposto visa permitir a realização de um novo contrato sem o risco de interrupção dos serviços. O MP também solicita a anulação do contrato.

Segundo o Ministério Público, a entidade, que é Organização Social de Saúde (OSS) e não pode ter fins lucrativos, teria sido utilizada para gerar ganhos econômicos a integrantes da direção. A investigação identificou repasses financeiros a empresas do presidente da entidade, do seu filho, que é vice-presidente, e da nora, vice-presidente administrativa do IBSaúde.

De acordo com a ação, os pagamentos ocorreriam de forma recorrente, sob justificativas como consultorias e serviços jurídicos. Em março de 2023, os valores somados pagos aos três teriam chegado a cerca de R$ 230 mil.

“Conforme se verifica, a direção superior da entidade encontra-se concentrada em núcleo familiar, o que evidencia confusão entre interesses institucionais e interesses privados”, diz trecho da ação.

Na ação, o promotor afirma que irá continuar as investigações para apurar possíveis atos de improbidade administrativa.

Outro ponto levantado é o processo de contratação. Conforme o MP, o chamamento público realizado em 2020 teve apenas uma entidade participante, “dadas as características inusuais da parceria proposta”.

O contrato firmado prevê repasse mensal de R$ 742,3 mil. No total, os valores pagos pelo município já ultrapassam R$ 8,9 milhões.

As supostas irregularidades começaram a ser investigadas em 2024 após um robô do Ministério Público identificar um possível prejuízo aos cofres públicos na gestão da UPA Areal em processos do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS). O robô é um software automatizado programado para analisar grandes volumes de dados com rapidez.

Como seria a irregularidade?

A denúncia do promotor José Alexandre Zachia Alan aponta que o presidente do IBSaúde possui uma empresa de gestão financeira em saúde que, em março de 2023, recebeu R$ 100 mil de oito cidades em que a OSS atua em sem um contrato formal.

O filho do presidente é vice-presidente do IBSaúde e teria recebido R$ 5 mil por serviços advocatícios em Pelotas, no entanto, o valor total chegaria a R$ 87 mil em 11 municípios onde o IBSaúde atua somente em março de 2023.

A esposa do vice-presidente é vice-presidente administrativa e teria recebido R$ 40 mil do IBSaúde em março de 2023 para gerenciamento de recursos humanos em Pelotas e outras oito cidades em que o IBSaúde atua.

Prefeitura e IBSaúde ainda não analisaram ação

Procurada, a prefeitura de Pelotas informou que ainda não teve acesso completo ao conteúdo da ação e que irá se manifestar após análise dos documentos.

— É uma ação bastante recente, o município ainda não teve oportunidade de conhecer o inteiro teor dela. Tão logo a gente conheça, nós vamos fazer a coleta de todos os documentos e apresentar a manifestação (...) Importante também ressaltar que tudo aquilo que ficar determinado em termos de decisão judicial será observado por parte do município — diz a procuradora-geral do município, Cristiane Grequi.

À reportagem, o vice-presidente do IBSaúde, Vinicius de Medeiros, afirmou que a entidade ainda não foi informada do processo e que irá se manifestar quando tiver conhecimento do teor das acusações.



