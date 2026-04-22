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MP cobra ponto biométrico em UBSs de Pelotas após investigação apontar falhas no controle de jornada

Inquérito identificou que enfermeira trabalhava na rede privada no mesmo horário em que deveria cumprir expediente na Ubai Navegantes

Douglas Dutra

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